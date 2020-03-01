Турция сбила два сирийских самолета

Турецкие войска в воскресенье сбили два самолета сирийских военно-воздушных сил в провинции Идлиб, передает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По его информации, «силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб», передает ТАСС.

Пилоты катапультировались, с ними все в порядке, уточняет РИА «Новости», также ссылаясь на сирийское агентство.

В воскресенье сирийская армия закрыла небо над Идлибом, заявив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться.

После этого подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб на юго-востоке Идлиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Анкара заявила, что не желает вооруженного противостояния с Россией.

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