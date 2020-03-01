Турция после начала операции в Сирии высказалась о противостоянии с Россией

Турция, объявившая в воскресенье о проведении операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии, не преследует цель вооруженного противостояния с Россией, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

«Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Как подчеркнул министр обороны республики, задачей турецких военнослужащих является противостояние силам президента Сирии Башара Асада, а также «устранение радикализации и предотвращение миграции».

Ранее в воскресенье Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что призывал президента России оставить Турцию «один на один» с Сирией.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько сильна турецкая армия.

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