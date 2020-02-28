Насколько сильна турецкая армия?

Взгляд
28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
Разделы

США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
Перейти а раздел…

Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
Перейти а раздел…

Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана
              Дан прогноз о вмешательстве НАТО в ситуацию в ИдлибеМинобороны заявило о крупном наступлении террористов в ИдлибеНазван ответ России на «неядерный мгновенный удар» СШАРоссиянам пообещали аномальную погоду в марте
              Эксперт назвал главную задачу России в отношениях с Турцией в СирииРоссийские фрегаты с «Калибрами» направились в Средиземное мореКитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС СШАСчета государственной телекомпании Украины арестованы
              В начале 2020 года зарегистрирован резкий рост изнасилованийЕС предрек открытый международный конфликт из-за ситуации в ИдлибеМатвиенко потребовала ликвидировать функционирующие как «прокладки» институты развитияШнуров ответил на вызов Милонова на дуэль

              Главная тема


              Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

              война в сирии


              После авиаудара в Идлибе погибло более 30 военных Турции

              «не радостное будущее»


              Порошенко предрек Зеленскому судьбу Януковича

              сотни миллионов лет


              Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              особый случай


              Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

              Трамп – Сандерс


              За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?

              Насколько сильна турецкая армия?

              		   28 февраля 2020, 15:10
              Фото: REUTERS/Rodi Said

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Турция в ответ на действия сирийской армии «нейтрализовала» 329 сирийских военных в Идлибе, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Удар был нанесен по двум сотням целей. По заявлениям турков, 5 вертолетов были сбиты, «более 60 единиц техники» уничтожены. Эти действия стали ответом на атаки сирийцев по турецким позициям в Идлибе, в результате которых, по заявлениям из Анкары, погибли более 30 военнослужащих. 

              Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в январе, когда войска Башара Асада начали наступление на позиции поддерживаемых Турцией боевиков. Как указывают аналитики, сейчас туркам вряд ли стоит ждать поддержки со стороны союзников страны по НАТО. В Альянсе уже говорили, что не будут приводить в действие пятую статью устава организации, которая подразумевает, что при нападении на одного из ее членов остальные должны вмешаться. То есть Турции, вполне вероятно, придется решать проблемы в одиночку. Рассмотрим, какими силами она располагает.

              Сколько Турция тратит на ВПК

              В 2018-2019 годах в целом выросли расходы всех стран НАТО на оборону, но никто не сравнился с Турцией по этому показателю – ее военные расходы выросли более чем на 20 %, в то время как остальные в среднем потратили всего на 10 % больше. Это объясняется в том числе общей стратегией турецких властей на «импортозамещение» в области вооружений. Около 30 % всех военных расходов Турции идут на закупку нового оружия и научно-исследовательские разработки. И что особенно показательно – почти треть (28 %) всех научных исследований в стране сосредоточены в области ВПК. И эти цифры в последние годы растут. 

              Пока страна слишком зависима от импортных вооружений – к примеру, у Турции все еще нет ни своих собственных танков, ни подлодок, ни истребителей – все в основном либо американские, либо немецкие. Так что обвал лиры, случившийся в середине 2018 года и больно ударивший по покупательной способности Турции, только ускорил попытки сделать «свою» армию и заодно наращивать доходы от экспорта. Пока успехов удалось добиться в разработке различных БТР и военных грузовиков, на очереди – танки, в том числе автономные, и воздушные беспилотники.

              Многочисленные «Стратегии», формирующие видение будущей политики Турции, в числе основных целей заявляют довольно стандартные борьбу с терроризмом, обеспечение внутренней безопасности страны и укрепление своих границ – прежде всего с Сирией. Этим и объясняется ставка прежде всего на оборонительные вооружения. Кроме того, важную роль в смещении фокуса с внешнего на внутренний сыграла и попытка военного переворота, случившаяся в 2016 году. Те события впоследствии могли существенно сказаться на качестве подготовки современной турецкой армии, уверены аналитики – офицерские ряды тогда были зачищены, и нехватка боевого опыта у действующих военнослужащих может еще сыграть свою роль в нынешних и грядущих конфликтах.  

              При этом по численности военных Турции в Европе нет равных (если вынести Россию за скобки). Турки с их 355 200 «активного» персонала почти вдвое опережают идущую второй по этому показателю Францию (204 000). Далее следуют немцы (180 000), итальянцы (171 000) и британцы (148 000).

              А вот по военным расходам Турция им уступает, причем серьезно. И на темпы роста трат здесь уже смотреть не стоит. Сравните: Великобритания в 2018 году направила на оборонные цели 59 млрд долларов, Франция – 51, Германия – 50. А Турция – 12. Даже у Испании было больше – 13,5. Конечно, о мощи или немощности армий эти цифры напрямую не говорят, тем более что, к примеру, у турков в разы больше отдельных видов вооружений, чем у их союзников по НАТО. Танков, например, 2,3 тысячи против 663 у французов, британцев и немцев вместе взятых; истребителей 308 против 208 у французов. То есть с виду турецкая армия оснащена совсем не хуже союзников, а по многим пунктам и лучше. 

              Но, как объясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, технически немалая часть этих вооружений уже устарела. Самый многочисленный турецкий истребитель F-16 Fighting Falcon, к примеру, был разработан еще в 70-е годы. Как и американский танк M48A5 – в США его перестали использовать еще в середине 90-х. А в Турции таких танков насчитывается 750 штук – треть от общего числа. И все они в строю. 

              Союзники же Турции уже давно переходят на более современные вооружения, отсюда и такие расходы, уверен Сивков. Но дело, возможно, не только в них. Немалая часть трат идет на какие-то регулярные вещи вроде элементарных зарплат военнослужащих, говорит военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. 

              «(У Турции и союзников) разная техника, разные зарплаты военнослужащих. Мы ведь всегда, когда говорим о военных расходах, подразумеваем «железяки», но ведь существенная часть денег идет на оплату личного состава. К примеру, если взять истребитель F-35, пятого поколения, то понятно, что летчик, который на нем летает, будет стоить дороже. Его ведь нужно обучить, воспитывать, чтобы он достиг определенного уровня. А это многолетний дорогостоящий процесс», – рассказал Дрозденко газете ВЗГЛЯД.  

              Вот цифры по некоторым из основных типов вооружений, имеющимся в распоряжении турецких военных. 

              Боевые танки: 2379

              Среди них 713 «Леопардов», 916 M60 и 750 M48A5. 

              Истребители (в ВВС): 308

              Среди них 27 Northrop F-5, 233 F-16 Fighting Falcon и один F-35.

              Вертолеты (в ВВС): 35

              Треть из них – 12 штук – американские S-70A Black Hawk 70-х годов разработки.

              БПЛА: 33

              Все 33 – средневысотные беспилотники Bayraktar TB2 собственной разработки.   

              Подлодки: 12

              4 – класса Atilay и 8 – классов Preveze/Gür. Все они разработаны в Германии на заказ. 

              Фрегаты: 12

              8 из них – Gabya-класс – это модернизированные версии американских кораблей, производившихся с 1975 по 2004 год.

              Оценивать боеспособность вооруженных сил той или иной страны – задача сложная, поскольку требует анализа слишком большого количества факторов. Но турецкая армия традиционно считается второй среди стран НАТО после американской. Объясняется это как историческими причинами – военные всегда считались в стране элитой общества, так и технической оснащенностью, достойной подготовкой личного состава. При этом моральный дух турецких военнослужащих вызывает вопросы, что не раз после 2016 года отмечали даже местные эксперты. Виной всему послужил ряд законов, ослабивших политическое влияние армии за счет увеличения роли президента.   


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............