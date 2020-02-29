Эрдоган попросил Путина оставить Турцию «один на один» с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле, раскрыл содержание его телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган утверждает, что призывал президента России оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

«Вчера (в пятницу – прим. ВЗГЛЯД) я спросил у Путина, какие у вас цели там [в Сирии]? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [президента Сирии Башара Асада]», – передает ТАСС заявление Эрдогана. Он добавил, что число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

Эрдоган заявил, что «ни в коем случае» не считает «сирийский вопрос» авантюрой или стремлением расширить границы Турции. «Мы туда вошли не по приглашению [президента Сирии Башара] Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем», – приводит его слова РИА «Новости».

На этой неделе сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

В пятницу Россия выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих и призвала Анкару соблюдать договоренности по Сирии. Кроме того, состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры договорились провести встречу в скором времени.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, насколько сильна турецкая армия.

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