Россия выразила Турции соболезнования в связи с гибелью военных в Идлибе

Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он сообщил, что в пятницу состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лавров уточнил, что разговор состоялся по просьбе президента Турции. «Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», – приводит его слова ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что президенты двух стран рассмотрели возможность контактов по ситуации в Идлибе на различных уровнях.

«Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня», – сообщил Лавров.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном российский министр сообщил, что Москва выступает за урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии путем политического диалога и на основе уважения внешними игроками суверенитета и территориальной целостности государств.

«И, конечно, мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году так называемой арабской весны», – отметил он.

Лавров призвал, чтобы все внешние игроки сотрудничали для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не «когда гром грянул». «И давайте отставим в сторону колониальные методы ведения дел в этом регионе мира», – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Западные партнеры, по его словам, должны руководствоваться интересами всех задействованных в том или ином конфликте игроков, а не только своими геополитическими интересами. При этом очень часто «эти геополитические интересы препарируются в очень простенькую задачу – не допустить усиления России, Китая или Ирана», отметил Лавров.

Он напомнил, что Россия попросила Сирию приостановить боевые действия в Идлибе, чтобы провести безопасную эвакуацию турецких военнослужащих, раненных в результате произошедшего в ночь на пятницу инцидента.

Россия готова продолжать работу над обеспечением безопасности военнослужащих Турции в сирийском Идлибе, заявил Лавров.

Лавров подчеркнул, что сирийская армия имеет право подавлять террористов в Идлибе, российская сторона не может в этом помешать.

По его словам, ситуация в Идлибе не дает основания Североатлантическому альянсу для совместных действий в соответствии с основополагающими документами НАТО.

В пятницу в Минобороны России сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. В ведомстве сообщили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

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