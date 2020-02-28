Россия призвала Турцию начать выполнять договоренности по Идлибу

Москва подтверждает приверженность договоренностям президентов России и Турции по сирийскому Идлибу и призывает Анкару начать их выполнять, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил, что российская сторона подтверждает «полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турции, в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб», передает ТАСС.

По этим договоренностям необходимо «отмежевать нормальную оппозицию от террористов, демилитаризовать внутренний пояс в этой зоне таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции САР, российскую военную базу, и обеспечивать беспрепятственное использование автомагистралей, которые через эту зону проходят».

Все это «остается нашими общими с турецкими коллегами целями», и «выполнять эти цели нужно уже все-таки начинать, поскольку полтора года ничего не получалось».

Также Россия призывает Запад не повторять собственных ошибок, делая ставку на террористов для достижения своих геополитических целей. Так Лавров раскритиковал заявления представителей некоторых стран о том, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» – прим. ВЗГЛЯД) якобы «очищается» и перестает быть экстремистской.

«Так ни разу не было в истории, и я просто призываю всех наших коллег помнить о том, что с террористами какие-либо сделки невозможны, тем более (невозможно) делать на них ставку в решении таких проблем, которые стоят в контексте сирийского урегулирования», – подчеркнул он.

В пятницу в Минобороны сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск.

Сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

В результате погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

Затем состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого политики не исключили встречи в ближайшее время.

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