Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»

В сирийском Идлибе с 27 февраля турецкими войсками проводится операция «Весенний щит», заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Успешно продолжается операция «Весенний щит», которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима [президента Сирии Башара Асада]», – передает его слова ТАСС.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что призывал президента России оставить Турцию «один на один» с Сирией.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько сильна турецкая армия.

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