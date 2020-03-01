Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Руководитель Центра обратил внимание, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, передает ТАСС.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», – отметил контр-адмирал.

Журавлев также подчеркнул, что «информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб не соответствует действительности».

Напомним, сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После этого подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

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