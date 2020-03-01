Турция объяснила уничтожение двух сирийских самолетов

Сирийские самолеты Су-24 были сбиты в небе над Идлибом, так как они пытались атаковать турецкие самолеты, утверждает Минобороны Турции.

Об этом сообщает Anadolu.

Ранее в Сирии сообщили, что турецкие войска в воскресенье сбили два самолета ВВС САР в провинции Идлиб.

Перед этим сирийская армия закрыла небо над Идлибом, пригрозив сбивать все самолеты как вражеские.