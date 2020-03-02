Кремль подтвердил дату визита Эрдогана в Москву

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве в четверг, 5 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Турции сообщили, что Эрдоган собирается в Москву 5 марта.

Песков в преддверии переговоров глав России и Турции подчеркнул, что Москва «сохраняет приверженность сочинским договоренностям, выступает за территориальную целостность Сирии».

Россия, сказал он, «поддерживает Сирию в ее намерении продолжить борьбу с террористами, террористическими группами, в том числе с теми, которые находятся в списке Совета Безопасности ООН, в списке террористических группировок и, естественно, придает большое значение взаимодействию с турецкими партнерами».

Песков подчеркнул, что позиция России на предстоящих переговорах «будет абсолютно последовательной, неизменной».

Говоря о ситуации в Идлибе, Песков отметил, что военные России и Турции находятся в постоянном контакте по Сирии. Ситуация прояснится после переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, отметил представитель Кремля.

Накануне в Кремле сообщили, что готовящаяся встреча президентов России и Турции будет непростой.

В свою очередь гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отмечал, что Эрдоган в преддверии встречи с президентом Владимиром Путиным допустил ошибку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии.

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