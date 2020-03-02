В Турции назвали точную дату визита Эрдогана в Москву

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию в четверг, 5 марта, сообщили в администрации турецкого лидера.

«Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта», – передает РИА «Новости» сообщение администрации главы Турции.

Ранее сообщалось, что визит состоится 5 или 6 марта, точная дата не была известна.

Накануне в Кремле сообщили, что готовящаяся встреча президентов России и Турции будет непростой.

В свою очередь гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отмечал, что Эрдоган в преддверии встречи с президентом Владимиром Путиным допустил ошибку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии.

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