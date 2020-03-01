В Кремле оценили сложность предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Готовящаяся встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве будет непростой, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля подтвердил, что встреча состоится в середине следующей недели, 5 или 6 марта. «Мы надеемся, сейчас она готовится. Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что в ходе планируемых переговоров лидерам двух стран предстоит «сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что борьба с террористическими элементами на территории Сирии, которые наносят удары в том числе по российским военным объектам, будет продолжаться.

Он напомнил, что, согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров президентов в Сочи, Турция должна была обеспечить режим неактивности этих террористических элементов. «К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы», – указал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства». Военнослужащие других стран, отметил он, находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли более 30 турецких военнослужащих.

В воскресенье Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе, заявив при этом, что не желает вооруженного противостояния с Россией. В тот же день Турция сбила два сирийских самолета Су-24.

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