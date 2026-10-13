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Посол Ирана в Грузии уточнил инцидент с нападением бродячих собак
Один из дипломатов посольства Ирана в Грузии пострадал после нападения в Тбилиси бродячих собак и был госпитализирован, заявил глава дипмиссии Исламской Республики Сейед Али Моджани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Пострадал один из дипломатов, не я», – написал он в социальных сетях.
Посол предложил журналистам освещать события «точно и правдиво».
Накануне грузинское СМИ Front News со ссылкой на очевидцев сообщило, что посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани на одной из улиц Тбилиси покусали бродячие собаки.
Сообщалось, что дипломат пытался отбиться от собак, при этом упал и сломал ногу.