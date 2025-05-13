Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.9 комментариев
Путин: Благодаря усилиям бизнеса экономика России демонстрирует устойчивость
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами «Деловой России» подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.
По словам Путина, именно усилия предпринимателей и энергия их труда позволили экономике России сохранять устойчивость и продолжать развитие даже в сложных обстоятельствах.
Путин заявил: «В огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается». Президент привел данные по росту ВВП: позапрошлый год – 4,1%, прошлый год – 4,3%. Путин отметил, что эти результаты стали возможны благодаря партнерской работе государства, бизнеса и трудовых коллективов, что обеспечивает сплав предпринимательской свободы, инициативы и высокой квалификации отечественных специалистов, сообщается в Telegram-канале Кремля.