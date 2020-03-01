Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

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1 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

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Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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              Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

              Турция ударила по России исподтишка   1 марта 2020, 20:00
              Фото: Sputnik/Alexey Filippov
              Текст: Ольга Самофалова

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              На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее.

              Эта история развивалась стремительно, а началась с того, что главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Twitter рассказала, как накануне вечером в квартиры к трем сотрудникам «Sputnik Турция» в Анкаре ворвались «какие-то упыри», которые «угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских». По ее словам, нападавшие были организованы в группы по десять человек и скрылись до прибытия полиции. Лозунгами их «акции» были «Турция для турок!» и «Русские шпионы!».

              «У моих прабабушек сейчас было бы дежавю», – добавила Симоньян, намекнув на геноцид армян, который Турция отрицает.

              Она также задалась вопросом, откуда нападавшие узнали домашние адреса «не самых публичных сотрудников». «Налицо целенаправленный «слив» персональных данных», – считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

              После того, как журналисты обратились в полицию с заявлением о нападении на их квартиры, связь с ними оборвалась более чем на девять часов. За это время газета «Созджу» сообщила, что полиция провела задержания, но задержала не напавших на журналистов, а самих журналистов, пострадавших от нападения. Причиной была названа статья на сайте агентства под заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

              Речь в этом материале идет о регионе Хатай, который после Первой мировой войны вошел в состав Сирии, находившейся под управлением Франции. Двадцать лет спустя Хатай перешел в руки турок, после чего многие армяне и арабы покинули провинцию, переселившись в другие районы Сирии. Область, где сейчас проживает примерно 1,5 млн человек, долгие годы оставалась причиной напряженных отношений между Дамаском и Анкарой.

              К обеду воскресенья в Стамбуле был также задержан главный редактор «Sputnik Турция» Махир Бозтепе. «При этом полиция в Анкаре говорит, что у них нет наших сотрудников», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

              Параллельно в стамбульском бюро новостного агентства полиция провела обыски, не объясняя их причины. «После этого у меня мало сомнений, что вчерашние погромщики, ломившиеся в квартиры наших сотрудников с националистическими лозунгами, кого надо погромщики. В лучших традициях. Отдельно отмечу, что практически все наши ребята, работающие в турецком «Спутнике», – турки», – подчеркнула Симоньян.

              Ситуация вызвала огромный резонанс. МИД РФ призвал турецкие власти немедленно вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. А МИА «Россия сегодня» обратилось в международные организации – ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, МФЖ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир уже осудил турецкие власти.

              «Безопасность журналиста является одной из ключевых составляющих свободы слова и журналистики, однако Турция в настоящее время лидирует в статистике преследований, нападений и заключения журналистов под стражу, – рассказал Тимур Шафир. – Наши коллеги, работающие в стране, должны иметь гарантии личной безопасности – в интересах как России, так и самой Турции».

              «Осложнение наших отношений – это не повод преследовать журналистов. В любом случае мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия»,

              – заявил в свою очередь член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

              А российские журналисты и блогеры провели параллели с Украиной, где бывший президент Петр Порошенко, как и его турецкий коллега сейчас, фактически брал российских журналистов в заложники для последующего торга и обмена.

              Судя по всему, поднятый переполох возымел действие. К вечеру воскресенья Симоньян сообщила, что трех журналистов привезли во Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний, хотя «ранее полиция заявляла, что не знает, где они». Вскоре после этого родственники журналистов сообщили об их освобождении. Следом на свободу отпустили главного редактора «Sputnik Турция».

              Сама Симоньян уверена, что решающую роль сыграл телефонный разговор между главами МИД двух стран. «Трех наших сотрудников в Анкаре отпустили, стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу. За что Сергею Викторовичу, как всегда, мое нежнейшее», – написала она в своем Telegram-канале.

              Правда, источник ТАСС эту информацию не подтверждает. По его словам, в рамках телефонного разговора «обсуждались различные темы в преддверии встречи лидеров». Очные переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана могут состояться 5 или 6 марта.

              Эта история произошла на фоне резкого ухудшения отношений Москвы с Анкарой из-за Сирии. На этой неделе в Идлибе произошло одно из самых серьезных боестолкновений между сирийскими и турецкими войсками. В ночь на пятницу в результате воздушного удара со стороны правительственной авиации САР погибли 36 турецких военных, десятки человек были ранены. Как поясняли в Минобороны РФ, «под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований». При этом Анкара ранее игнорировала запросы о местонахождении своих военных.

              В ответ, по данным минобороны Турции, были ликвидированы более 300 сирийских военных (а в целом менее чем за три недели – свыше двух тысяч бойцов), уничтожены зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», ЗРК «Бук» и другая техника. Впрочем, в Сирии назвали эти цифры преувеличенными, обвинив турецкую сторону в желании «поднять моральный дух террористов, которые терпят поражение».

              А в воскресенье Турция объявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит», заявив при этом, что не желает вооруженного противостояния с Россией. В тот же день турецкая армия сбила два сирийских самолета Су-24.

              Суть конфликта Москвы с Анкарой по Сирии заключается в том, что Турция, в отличие от России, борется уже не с террористами в регионе, главная цель Анкары – захватить сирийские земли, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

              Он напомнил, что в 2015 году Россия перебросила своих военных в Сирию с целью помочь ей защищаться от террористов, однако террористов «Исламского государства**» больше не существует в принципе. Но после их разгрома «стало ясно, что за террористами изначально стояла Турция, которая просто играла в свою игру под видом участия в астанинском процессе, но на самом деле хотела установить контроль над Идлибом. Речь идет об открытой оккупации Сирии под видом борьбы с терроризмом», говорит Перенджиев. После наступления сирийских войск в Идлибе обнаружилось, что Турция борется именно с официальными войсками Сирии, а не с террористами. 

              Россия, по словам эксперта, «никогда не желала вступать в военный конфликт с Турцией», но «при такой позиции Эрдогана мы не сможем все время поддерживать диалог». «Если турки хотят остаться один на один с сирийской армией, лучше им не будет. Как бы потом они не обратились к России за защитой от сирийцев, которые способны своими силами победить Турцию», – предупредил Перенджиев. 

              О небезопасности в Турции для российских граждан из-за роста там националистических настроений говорят уже давно. В середине февраля российский посол Алексей Ерхов процитировал угрозы, поступившие в его адрес в социальных сетях. Характерно, что сделал он это в интервью тому самому агентству «Sputnik Турция», на журналистов которого сперва напали, а потом держали в полиции.

              «Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная «свистопляска» началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», – рассказал российский посол.

              Он отметил «кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически».

              Посол напомнил, что такая агрессия уже была и в СМИ, и в соцсетях пять лет назад, только тогда вместо Идлиба был Алеппо. «Чем кончилось? «Самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?» –вопрошает Ерхов.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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