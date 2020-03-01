Эрдогана на фоне ситуации с журналистами Sputnik сравнили с Порошенко

Российские журналисты и блогеры прокомментировали нападение на журналистов местного подразделения новостного агентства Sputnik и задержание его главного редактора Махира Бозтепе.

Журналисты комментируют новости из Турции и распространяют их на своих страницах в соцсетях.

Так, по мнению военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напоминает бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Эрдоган напоминает Порошенко, который захватывал заложников как козырь на предстоящих переговорах. Только Путин-то не ведет переговоров с позиции ультиматумов», – напомнил он.

С мнением Коца согласен журналист ВГТРК Андрей Медведев. Он также сравнил события в Турции с тем, что происходило на Украине. «Это типичный захват заложников. Как Кирилла Вышинского в Киеве захватили для торга и обмена. Видимо, Турция зачем-то поступает схожим образом», – отметил он.

«Украинский сценарий в турецкой версии», – написал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Напомним, 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие.

Сообщалось, что с субботы трое сотрудников информагентства находились в силовых структурах Турции, однако позднее оказалось, что журналистов нет в полиции Анкары. С ними не удается связаться.

Между тем в Стамбуле задержали главного редактора ИА Sputnik Turkiye Махира Бозтепе.

Москва призвала турецкие власти вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik. МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

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