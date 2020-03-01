МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН из-за ситуации с журналистами Sputnik Турция

В связи с ситуацией вокруг нападения на журналистов Sputnik Турция и их дальнейшего задержания МИА «Россия сегодня» обращается в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

«В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации – ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция», – передает заявление пресс-службы агентства РИА «Новости».

До этого МИД призвал турецкие власти вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников местного бюро информационного агентства Sputnik.

29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие. Известно, что с субботы сотрудники информагентства находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается связаться.

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