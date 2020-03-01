Москва обратилась к Анкаре после нападения на журналистов Sputnik Турция

Россия призывает турецкие власти вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников местного бюро информационного агентства Sputnik и обеспечить безопасности российских СМИ, заявили в Министерстве иностранных дел.

«Нападение на сотрудников турецкого бюро ИА «Sputnik» и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов», – говорится в заявлении департамента информации и печати МИД России, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего», – добавили в Министерстве.

Напомним, 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой. С субботы сотрудники информагентства находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается связаться.

В Совфеде потребовали тщательно расследовать инцидент, пообещав ответные меры со стороны России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД