Косачев выступил с требованиями к Турции после нападения на сотрудников Sputnik в Анкаре

Притеснение сотрудников российских СМИ приведет к осложнению отношений России и Турции, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя попытку нападения на сотрудников Sputnik в Анкаре.

«Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства», – передает слова Косачева РИА «Новости».

Он также заявил, что Анкару нужно предупредить, что «любой другой сценарий» приведет «к дополнительному осложнению двусторонних отношений».

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в квартиры к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре ворвались агрессивно настроенные группы людей.

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