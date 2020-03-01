В России пообещали ответить на преследование журналистов в Турции

Россия ответит на преследование журналистов агентства Sputnik в Анкаре, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений – это не повод преследовать журналистов. В любом случае, мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в квартиры к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре ворвались агрессивно настроенные группы людей. После приезда полиции националисты скрылись, сотрудники Sputnik написали заявление, однако после этого с ними пропала связь.

Глава международного комита Совфеда Константин Косачев потребовал тщательно расследовать инцидент.

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