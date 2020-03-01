Симоньян заявила о потере связи с тремя сотрудниками Sputnik в Анкаре после нападения

С сотрудниками Sputnik в Анкаре уже девять часов не могут выйти на связь после того, как они обратились в полицию с заявлениями о нападении на их квартиры, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и Russia Today Маргарита Симоньян.

«Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры», – сообщила она в своем Telegram.

Ранее она сообщила, что в квартиры к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре ворвались агрессивно настроенные группы людей. После приезда полиции они скрылись, сотрудники Sputnik написали заявление.

В Совфеде отреагировали на инцидент в Анкаре, потребовав тщательно его расследовать.

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