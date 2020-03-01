Стало известно о задержании журналистов Sputnik в Турции

Полиция задержала трех журналистов агентства Sputnik в Турции, на которых ранее напали в Анкаре, пишет газета «Созджу».

Причиной задержания называется статья на сайте агентства под заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». Речь в ней идет о регионе, который отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, в то время управлявшей Сирией, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в квартиры к трем сотрудникам Sputnik в Анкаре ворвались агрессивно настроенные люди, которые скрылись после приезда полиции. Однако после этого с сотрудниками агентства пропала связь.

В Совфеде потребовали тщательно расследовать инцидент, пообещав ответные меры со стороны России.

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