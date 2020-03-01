В Стамбуле задержан главный редактор Sputnik Турция

Главный редактор телеканала RT и ИА Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что полиция явилась в офис турецкого бюро информационного агентства в Стамбуле и задержала еще одного, четвертого по счету сотрудника.

«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник», – сообщила она в своем Telegram-канале.

«Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты», – уточнила Симоньян.

«Турция, это что???» – выразила возмущение главред информагентства.

Чуть позднее РИА «Новости» уточнило, что задержанным является главный редактор Sputnik Турция.

Между тем представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро Sputnik. «Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов», – приводит его слова ТАСС.

29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие. Известно, что с субботы сотрудники информагентства находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается связаться.

Москва призвала турецкие власти вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik. МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

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