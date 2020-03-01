Пропавших журналистов Sputnik не оказалось в полиции Турции

Главный редактор телеканала RT и ИА Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что, согласно заявлению турецкой стороны, журналистов местного бюро информационного агентства нет в отделении полиции в Анкаре.

«Полиция в Анкаре говорит, что у них нет наших сотрудников», – написала она в своем Telegram-канале.

«Тем временем, трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи – с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры», – подчеркнула Симоньян.

Напомним, 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция, которые являются турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие.

Сообщалось, что с субботы трое сотрудников информагентства находились в силовых структурах Турции.

Между тем в Стамбуле задержали главного редактора ИА Sputnik Turkiye Махира Бозтепе.

Москва призвала турецкие власти вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik. МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

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