В Турции назвали возможные даты встречи Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщение об этом передает ТАСС.

В Кремле ранее также говорили, что встреча состоится в Москве 5 или 6 марта.

Эрдоган заявлял о намерении не позднее 5 марта провести встречу с Путиным «лицом к лицу».

В пятницу главы государств провели телефонный разговор, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время. Раскрывая детали переговоров с российским лидером, Эрдоган заявил, что попросил президента России оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД