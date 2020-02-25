Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным «в худшем случае» 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении не позднее 5 марта провести встречу «лицом к лицу» с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

«В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта. У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу», – цитирует ТАСС Эрдогана.

При этом он уточнил, что четырехсторонняя встреча с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пока еще не согласована, передает РИА «Новости».

По словам Эрдогана, России и Турции нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба.

«Мы обсуждаем ее на высшем уровне как с Путиным, так с российскими коллегами из разведки, МИД. С Путиным мы общаемся и по дорожной карте. Делегация из России к нам приедет завтра. В Идлибе (президент Сирии Башар Асад) ведет наступление, Если 1-2-3 млн беженцев подойдут к нашим границам, что мы будем делать? Наш диалог с Путиным продолжается», – добавил президент Турции.

В пятницу Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, они выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Также Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной. Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.

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