Эрдоган назвал операцию в Сирии полноценной войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной.

«То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия», – заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска»,

Также Эрдоган добавил, что в пятницу планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

«У нас с Путиным будут телефонные переговоры сегодня в 18.00 (время совпадает с московским – прим. ВЗГЛЯД), они сформируют [дальнейшую] позицию Турции по сирийскому Идлибу», – сказал Эрдоган, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Турция будет действовать в Идлибес исходя из итогов переговоров с главой российского государства. Президент подчеркнул, что Анкара не покинет позиций в Сирии.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле. Он отметил, что переговоры запланированы на 5 марта.

«Путин пока на это не ответил, сказал, что договорится со мной», – добавил Эрдоган.

Эрдоган уточнил, что, по его данным, в боях с Турцией были убиты 150 сирийских военных.

Ранее Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.