ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе

Анкара, похоже, начала обещанное наступление в Идлибе – в районе Найраба сирийские правительственные войска подверглись атаке протурецких боевиков, которых поддержали турецкий спецназ и артиллерия. В свою очередь Минобороны сообщило, что Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе. После ударов российской авиации Турция прекратила атаку на позиции сирийских войск.

В четверг днем появились первые сообщения о том, что турки и протурецкие отряды боевиков напали на сирийские войска в Идлибе. Как утверждает журналист Чарльз Листер, операция началась в деревне Найраб, в районе которой ранее боевиками был сбит один из вертолетов ВВС Сирии. В этот же район направлялась колонна турецкой военной техники, в том числе несколько танков. Также сообщалось об ударах артиллерии.

Как передавал телеканал «Аль-Джазира», атаки боевиков «поддерживались силами турецкой армии». На отдельных направлениях отряды турецкого спецназа при поддержке танков непосредственно участвовали в наступлении.

В Сети появилось видео, на котором показана работа турецкой артиллерии при начале наступления на позиции сирийских сил в Идлибе. Удары наносятся по позициям войск САР возле Найраба. Как передало РИА «Новости», видео опубликовано в Twitter журналиста Абдуллы Аль-Гаффари.

По данным одного из наблюдателей, в результате боя возле Найраба подбиты два танка сирийской армии, один Т-72 и одна боевая машина пехоты захвачены. «Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков», – сообщила радиостанция Sham FM. В зоне боев были замечены российские Су-35С, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

Спустя несколько часов стало известно о том, что сирийская армия отразила атаки боевиков, сообщило сирийское агентство САНА. Отмечалось, что на подступах к Найрабу «сирийским войскам удалось уничтожить несколько единиц боевой техники турецкой армии».

Ближе к вечеру российский Центр по примирению враждующих сторон подтвердил, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии Турции прорвали оборону сирийской армии по линии Кминас – Найраб, передало РИА «Новости» . В ответ Су-24 ВКС нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. «Ими (ВКС) уничтожен один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков», – сообщает ЦПВС.

Тогда Москва по официальным каналам заявила Анкаре о том, что российские средства объективного контроля зафиксировали факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций, в результате которого пострадали четверо сирийских военных. «После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», – отмечает центр.

При этом за все время боя никаких официальных сообщений от турецкого правительства не поступало. Однако накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Идлибе – это всего лишь «вопрос времени». По словам президента, он недоволен итогами переговоров с Москвой по Сирии. Двусторонние переговоры, напомним, проходили с понедельника по вторник в Москве – и, по оценке Эрдогана, Турция и Россия все еще далеки от достижения соглашения. При этом турецкий лидер назвал делом времени новую операцию в Сирии. По его словам, Турция не оставит «на произвол режима» Башара Асада.

Российская сторона надеется на то, что двусторонние контакты с Анкарой по разрешению проблемы Идлиба продолжатся. В ближайшие дни возможна встреча Эрдогана с Владимиром Путиным, сообщили в МИД России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжит контакты с Анкарой, чтобы не позволить ситуации в Идлибе идти по наихудшему сценарию. Таким сценарием Песков назвал возможную операцию Турции против легитимных властей Сирии и ее вооруженных сил, сообщил ТАСС.

Показательно, что глава Минобороны Сергей Шойгу, который в среду сделал ряд заявлений по Сирии (в частности, обвинил США в расхищении нефтяных богатств страны), ни словом не обмолвился о действиях Турции и ее лидера. Это при том, что несколько дней назад Эрдоган обрушился с обвинениями лично на российского министра.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что «никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в Идлибской зоне». «Почитайте договоренности президентов России и Турции, все станет на свои места», – напомнил Лавров.

Эрдоган сделает ставку на ограниченную и точечную кампанию

Специалисты по Ближнему Востоку предполагают: турецкий лидер вряд ли отважится на полноценную войну, которая может в итоге обернуться против него самого. При этом в случае операции риск удара по российским базам минимальный, полагает Андрей Болдырев, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.

«После инцидента с российским истребителем, сбитым в конце 2015 года, Турция, даже если и примет решение атаковать сирийские объекты, будет это делать максимально точечно.

Эрдоган, скорее всего, не пойдет на целенаправленное обострение отношений с Россией.

Хотя это полностью не исключено», – сказал Болдырев газете ВЗГЛЯД.

Что касается собственно военной кампании, то эксперт ожидает ограниченной комбинированной сухопутно-воздушной операции. «Сирийские войска, конечно, будут оказывать сопротивление, но их удар будет существенно меньшим по силе, чем атака турецкой армии. Россия, думаю, примет в конфликте весьма опосредованное участие – только на уровне консультаций и минимальной технической помощи», – заключил Болдырев.

Если Эрдоган начнет действовать по наихудшему сценарию (и если учесть, что у Турции наготове семитысячная группировка и свыше двух тысяч единиц военной техники), то Дамаск в ответ мог бы подготовить асимметричный контрудар, то есть вернуться к поддержке левацких боевиков, действовавших в Турции, как это было до 1998 года, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Собеседник, в частности, упомянул Рабочую партию Курдистана.

России, по мнению Багдасарова, следует не ввязываться в конфликт напрямую, а побудить Дамаск договориться с сирийскими курдами. Необходимо, к примеру, решить вопрос создания отдельного курдского корпуса в составе сирийской армии.

Туркам оставляют пограничное «гетто для беженцев»

Как полагают эксперты, Россия и дальше будет добиваться от Анкары компромисса по Идлибу.

Доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян предполагает, что на переговорах, которые шли в понедельник – вторник, предложение Москвы заключалось в следующем: Эрдоган удовлетворяется малой частью Идлиба, «то есть даже не той, которая сейчас остается под турецким влиянием, а еще меньшей, вдоль границы с Турцией». По мнению Мирзаяна, именно это обстоятельство и вызвало недовольство президента Турции.

«Российская сторона исходит не из «хотелок» Эрдогана, а из реалистичных интересов Анкары, – сказал Мирзаян газете ВЗГЛЯД. – Интересы состоят в том, чтобы сохранять контроль над сирийско-турецкой границей и защитить Турцию от потока беженцев. То есть, грубо говоря, иметь возможность держать беженцев из Идлиба на каком-то участке сирийской территории, подконтрольном Турции. Поэтому предполагалось, что Турция сохраняет влияние на небольшой части Идлиба вдоль турецкой границы и над теми курдскими территориями, которые она уже контролирует. Башар Асад, согласно предложению России, освобождает остальную часть провинции Идлиб. Позднее, когда стороны опять договорятся, под контроль Асада перешла бы оставшаяся территория страны».

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Глава центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов тоже предполагает, что Россия предлагает Анкаре создать узкую полосу безопасности на севере Идлиба, вдоль границы, то есть отвести войска «за те линии, которые они сейчас заняли» и создать у турецких границ «гетто для беженцев, которое стало бы абсолютным аналогом сектора Газа». По словам Семенова, для Эрдогана такой вариант означает потерю лица, поэтому он хочет сохранить под своим контролем основную часть провинции и, возможно, столицу.

«Надо понимать, что тут не только вопрос беженцев, а в целом вопрос влияния Турции на дела в Сирии. Чем больше территорий сохраняет под своим контролем оппозиция, тем более значимо слово Турции в сирийских делах, – пояснил Семенов. – Вряд ли Турция будет готова масштабно вытеснять войска Асада с их позиций, как говорит Эрдоган. Скорее всего, речь идет о том, что турки будут более жестко реагировать на попытки Асада продвинуться вперед. Пока турецкой активности по предотвращению наступления сирийской армии мы не видим, поэтому сложно сказать, насколько Турция к этому готова». Исходя из тона заявлений турецкого лидера, его личная «красная линия» уже где-то рядом, предположил собеседник.

Кстати, в среду вечером стало известно, что Эрдоган получил от Соединенных Штатов поддержку в своем споре с Москвой. «Мы отрицаем звучащие в Москве заявления российских представителей, по большей части обвиняющих Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии», – заявила постпред США при ООН Келли Крафт. По ее словам, «нет никаких сомнений, что режим Асада и Россия, а не Турция, несут ответственность за организацию и проведение этой военной кампании».

А в Пентагоне не исключают, что войска России и Турции столкнутся в Идлибе. «Мы наблюдаем, как Россия и Турция приблизились к более масштабному конфликту в этом районе, – заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. – Мы надеемся, что они найдут решение, чтобы избежать этого».

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