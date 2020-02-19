Турция заявила о готовности начать военную операцию в Идлибе

Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима [президента Сирии Башара Асада]», – цитирует РИА «Новости» турецкого лидера.

По его словам, прошедшие переговоры Турции и России «не принесли желаемых результатов», и, несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, стороны все еще далеки от достижения соглашения по этой теме.

Ранее в МИД России заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР.

Также стало известно, что в ближайшие дни возможна встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой они обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения (были и погибшие) и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.