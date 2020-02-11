Зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии

Обострение в Идлибе уже привело к существенным потерям как со стороны правительственных войск Сирии, так и со стороны Турции. В результате Анкара обратилась за помощью к НАТО. Но альянс оказал пока только моральную поддержку и даже не рассматривает вариант военной помощи Турции. Это ставит Эрдогана в сложное положение – ведь неудача в Сирии серьезно скажется на его политическом будущем.

Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб, где идет наступление правительственных войск арабской республики. Просьбу накануне озвучил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Пока что альянс оказал Анкаре лишь словесную поддержку. Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность наступлением сирийской армии в Идлибе, и призвал «режим» Башара Асада и «Россию, которая оказывает поддержку Асаду, прекратить нападение».

Вопрос об Идлибе будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО, которая откроется в среду, передал ТАСС слова Столтенберга. К слову, отметим, что во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил: российские и американские военные поддерживают контакты по всем вопросам обстановки в Сирии, ситуация в провинции Идлиб не выпадает из этих обсуждений.

Заявление Анкары прозвучало после того, как правительственные войска Сирии атаковали турецкий наблюдательный пост в городе Тафтаназ на востоке Идлиба. В результате погибли пятеро турецких военных и еще пятеро получили ранения, заявили в Минобороны Турции. После этого турецкие военные нанесли ответный удар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами ответных действий турецких военных стали 76 сирийских солдат.

Кроме того, во вторник стало известно, что один из протурецких отрядов вооруженной оппозиции сбил вертолет Ми-8 сирийской армии, о чем сообщило турецкое телевидение. В свою очередь, сирийская сторона сообщила о том, что правительственная армия полностью очистила от бандформирований стратегическое шоссе Дамаск – Алеппо. Это основная транспортная артерия юг – север, протяженность которой составляет 432 км, связывает Дамаск с промышленными районами на севере Сирии.

Одновременно с сообщением об обращении к НАТО Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты со стороны режима» Асада в Идлибе. При этом, из зоны, отведенной для совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военных, поступают сообщения о том, что турки манкируют своими обязанностями. Во вторник российские военные полицейские уже в третий раз за прошедшую неделю проводили патрулирование без представителей Турции.

Неделю назад состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации». Однако на возобновившихся в понедельник переговорах российских и турецких представителей в Анкаре договоренности достичь не удалось. А во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется.

Тем временем лидер оппозиционной турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели призвал руководство страны пересмотреть отношения с Россией, поскольку Россия, наряду с властями Дамаска, якобы виновна в гибели турецких военных в Сирии. Анкаре «нужно уже сейчас планировать наступление на Дамаск, если такая необходимость появится», – заявил лидер турецких националистов. «Сожгите Сирию, уничтожьте Идлиб, положите конец Асаду!», – цитировал ТАСС заявление Бахчели.

Эрдоган, пусть и не столь открыто, пытается реализовать великодержавные амбиции Турции, полагает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. То, что он призывает натовцев подключиться к действиям турок в Идлибе, на суверенной территории другого государства – Сирии, говорит о том, что Анкара рассматривает север Сирии как свою вотчину.

«Эрдоган хочет захватить Алеппо, это очевидно, – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД. – Турецкий лидер – умный политик с имперскими амбициями, надо отдать ему должное. Алеппо, после Константинополя был вторым по величине городом Османской империи. Его до сих пор турки считают своим. И Эрдоган сейчас очень хочет захватить контроль над этим городом».

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По мнению эксперта, Эрдоган хочет при помощи угрозы вмешательства НАТО запугать Россию, навязать свою схему, мол, уйдите, я сам разберусь. Но безусловно, полагает Багдасаров, «Эрдоган использует и Россию и США, чтобы, по сути, присваивать сирийскую территорию».

Профессор Дипломатической академии МИД, востоковед Александр Вавилов, в свою очередь, полагает, что обращение Турции за помощью к НАТО было вынужденным шагом. В комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт назвал заявление однопартийцев Эрдогана проявлением нервного срыва Анкары. «Эрдоган параллельно договаривается с Москвой, хватается за любой шанс получить поддержку в Идлибе, – считает эксперт. – Турция сегодня оказалась в очень сложном положении в Сирии.

Взялись наводить там порядок, обещали развести террористов и оппозицию, установить демилитаризованную зону. Однако ничего из этого сделать не удалось».

По мнению Вавилова, непоследовательные действия Турции начались в результате того, что день ото дня в регионе, где идет операция сирийских войск, увеличивается исходящий оттуда поток беженцев. «Сначала их было 250 тысяч человек, а сейчас, по разным сведениям, в том числе по данным ООН, около 700 тысяч. Все они двигаются в сторону турецкой границы. Эрдоган не раз прямо заявлял, что такое количество на своей территории Анкара принять физически не сможет. Ведь в настоящее время на территории Турции уже находятся порядка двух миллионов сирийских беженцев. И это для страны очень тяжелый груз», – отметил Вавилов.

Семен Багдасаров прогнозирует, что в ситуацию в Идлибе НАТО вмешиваться не будет. Добавим, что в пользу этого может свидетельствовать довольно вялая реакция руководства альянса на призыв Анкары. В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Эрдогану остается только блефовать.

«Кто бы что не говорил, турецкие войска находятся в Сирии незаконно. Поэтому, с точки зрения международного права, они являются вполне законной мишенью для армии Асада, которая осуществляет суверенные права на территории Сирии», – подчеркнул Мирзаян. По словам эксперта, Эрдогану нужно выводить войска, однако это будет приравнено к поражению. Это серьезно ударит по рейтингу президента и его партии, и без того находящихся не в самом лучшем состоянии. Отметим, что это также усилит позиции националистических кругов. «Все, что может Эрдоган в этой ситуации – это максимально повышать ставки: угрожать новым вторжением, требовать поддержки НАТО. Но все это блеф», – полагает Мирзаян.

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