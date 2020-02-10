Турция обратилась к России с требованием по Идлибу

Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщило «Анатолийское агентство» по итогам переговоров официального представителя президента Турции Ибрагима Калына и российской делегации во главе со спецпредставителем президента по Сирии Александром Лаврентьевым, передает ТАСС.

Утверждается, что Анкара на переговорах «самым серьезным образом осудила военное нападение на турецкий наблюдательный пост в Идлибе со стороны режима (сирийского президента Башара Асада)».

В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост Турции в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего ВС Турции нанесли ответный удар. Также Анкара запросила у НАТО поддержки по Идлибу.

Сообщалось, что в Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось.