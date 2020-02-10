После боестолкновений в Сирии Турция запросила поддержки НАТО

Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб в Сирии, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Мы постоянно находимся на связи с НАТО, проводим с альянсом консультации, в том числе по Сирии. Мы ждем, чтобы НАТО была рядом с Турцией в борьбе с терроризмом в целом. НАТО должна быть солидарна с Турцией», – заявил Челик, передает РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что жертвами ответных действий турецких военных стали 76 сирийских солдат.

В Кремле заявили, что обеспокоены этой ситуацией.

До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.