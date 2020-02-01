Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

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1 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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«Панцирь» научился поражать копеечные цели

«Панцирям» в небе Сирии удалось сбить более сотни «джихад-квадрокоптеров»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Маленькие китайские дроны еще совсем недавно представляли угрозу даже для больших регулярных армий. От них, например, в свое время пострадали самолеты на авиабазе Хмеймим. А не так давно микро-беспилотниками были атакованы НПЗ в Саудовской Аравии. Отбивать такие воздушные атаки непросто: размер у «джихад-дронов» маленький, радар их не берет. Но российский ВПК сумел найти ответ и на этот вызов.  Подробности...
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Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

Эрдоган впервые за последнее время обрушился с жесткой критикой на РоссиюФото: REUTERS/Umit Bektas
Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
Обсуждение: 133 комментария

Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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              Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

              Эрдоган впервые за последнее время обрушился с жесткой критикой на Россию   1 февраля 2020, 09:30
              Фото: REUTERS/Umit Bektas
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.

              В пятницу Кремль отверг обвинения в адрес России, с которыми ранее выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, он заявил, что Москва якобы саботирует  выполнение обязательств по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Речь идет о договоренностях, достигнутых Россией и Турцией на переговорах в Сочи в сентябре 2018 года: в Идлибе, который остается последней крупной территорией под контролем вооруженной сирийской оппозиции, создается зона деэскалации. Точнее, эта зона прекращения огня действовать по периметру территории, которую удерживают боевики.

              Однако «в последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России», – заявил в среду Эрдоган. Имеется в виду наступление правительственных войск Сирии, о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД. Армия Башара Асада и ее союзники, включая иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), действительно нанесли удары по позициям и технике боевиков в нескольких городах провинции Идлиб, а также в западных пригородах Алеппо. Таким образом, прерван режим прекращения огня, который был введен с 12 января по договоренности России и Турции.

              По версии Дамаска, операция была лишь ответом на неожиданное крупное наступление исламистов из Идлиба на восток в сторону Алеппо. Постпред при ООН Василий Небензя ранее назвал причинами эскалации действия террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков.

              Эрдоган, судя по серии его заявлений, обвиняет Россию в том, что она не воздействовала на Дамаск и позволила сирийской армии начать наступление в нарушение сочинских соглашений. «В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным», – заявил турецкий лидер в среду. А в пятницу Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары «предотвратить нападения в зоне деэскалации». Турецкий лидер предупредил:

              «Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу».

              Еще в понедельник стало известно, что турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией через КПП на севере провинции Идлиб, и направилась на юг этого региона.

              Эрдоган впервые за последнее время позволяет себе столь жесткие заявления в адрес России, с которой Анкара долго восстанавливала стратегическое партнерство. И это притом, что недавно Москве и Анкаре удалось успешно решить два сложных вопроса, где интересы двух стран, казалось бы, были диаметрально противоположными – о судьбе курдов на северо-востоке Сирии, и о согласовании действий по Ливии.  

              Как уже было сказано выше, Москва отвергла обвинения в свой адрес. «В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что ситуация в Идлибе «оставляет желать лучшего» и этот район «остается местом сосредоточения большого количества террористов».

              Сосредоточение террористов в Идлибе действительно стало возможным во многом потому, что именно Турция не исполнила своих обязательств, данных в Сочи. «Стороны договорились, что Эрдоган берет на себя ответственность за Идлиб и гарантирует, что там все будет спокойно, оттуда не будет нападений на позиции сирийских войск, он разберется с «Джебхат ан-Нусрой»... Но ничего этого сделано не было», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян.

              Стоит напомнить, что в начале января сирийским войскам пришлось выбивать террористов  «ан-Нусры» из одного из городов в провинции Идлиб. Кроме того, в регионе действуют группировки из исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Среди 30 тыс. боевиков, сконцентрировавшихся в Идлибе, сложно отделить вооруженных оппозиционеров из протурецкой коалиции «Национальный фронт освобождения» и джихадистов «Ан-Нусры».

              «При этом надо понимать: сама Турция допустила и даже способствовала переходу под контроль сил Башара Асада других территорий, которые были обозначены как зоны деэскалации», – сказал газете ВЗГЛЯД глава центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. Эксперт напомнил, что, согласно договоренностям, таких зон было четыре: провинция Идлиб, пригород Дамаска Восточная Гута, зоны на юге Сирии и зона в провинции Хомс в центральной части страны. Все эти территории, кроме Идлиба, сейчас под контролем войск Асада. По мнению Семенова, Турция не только не препятствовала наступлению сирийской армии, но «даже вела переговоры с местными группировками, чтобы они сдали эти районы и перебазировались на север страны, в Идлиб».

              Но наступление правительственных войск в Идлибе уже вызвало беспокойство в Турции. Семенов полагает: заявление Эрдогана о «нарушении Россией соглашений» стала реакцией на то, что после начала новых боев в Идлибе на сирийско-турецкой границе появилось еще 400 тыс. беженцев. «В целом, сейчас уже примерно 800 тыс. беженцев скопились у сиирйско-турецкой границы», – отметил эксперт. Он подчеркнул, что опасения турецкой общественности вполне понятны: вдруг эти массы начнут прорываться на территорию Турции?

              «Чтобы успокоить своих граждан Эрдоган должен, как минимум для внутреннего потребления, делать такие жесткие заявления.

              Без этого обойтись у него не получится», – пояснил востоковед.

              Потом, Эрдоган действительно может полагать, что Россия нарушила некоторые договоренности. После встречи в Стамбуле президентов двух стран, столкновения в Идлибе действительно пошли на спад. Но теперь, когда Асад начал операцию «Рассвет над Идлибом», в прессе пошли сообщения о том, что наступление сирийских войск поддерживается российскими ВКС. В Минобороны России, впрочем, опровергают участие наших летчиков – ВКС не выполняют боевых вылетов с момента объявления перемирия 12 января.

              Эрдоган учитывает раздражение турецких элит и общественности, делает громкие заявления. Но никаких серьезных шагов, которые могли бы испортить его отношения с Москвой, он предпринимать не будет, прогнозируют эксперты. «Ситуация в Сирии связана с происходящим в Ливии, где Турция, с согласия России, вынуждена продолжать свою активность. Поэтому решать вопросы Идлиба Эрдогану не с руки», – считает Кирилл Семенов.

              Схожей точки зрения придерживается и политолог Геворг Мирзаян. «Эрдоган, как человек, который является протектором сирийских боевиков и имеет перед ними обязательства, не имеет морального права молчать, – отметил собеседник. – С другой стороны, он не хотел бы, чтобы турецкие националисты выставляли ему претензии из серии «почему ты даешь на убой наших братьев». Напомним, что в Идлибе в том числе, действуют группировки из родственных туркам сирийских туркоманов.

              Но Мирзаян, так же, как и Семенов, полагает, что боевикам не следует ждать реальной военной поддержки от Турции, которой сейчас грозит Эрдоган. Эксперт полагает, что имеет место договоренность: Анкара сворачивает поддержку сирийских боевиков в ответ на помощь России в ливийском вопросе. «Россия помогает Эрдогану решить вопрос с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, потому что турецкому лидеру не нужно свержение режима главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи, – считает Мирзаян. – Мы вместе с Эрдоганом выступаем с целым рядом инициатив и фактически поддерживаем его убеждение Хафтара поумерить свои аппетиты. Но получаем в обмен то, что получаем».

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