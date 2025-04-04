Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.2 комментария
Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.2 комментария
Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.24 комментария
Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.
Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.
Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.
«Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу
Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».
В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.
Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.
Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.
Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.
Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.
Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.
Однако издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.
Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.
США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.
Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.
Группировкой «Восток» было анесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Разливом, Ялтой, Отрадным, Вольным Полем ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.
В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Миропольского, Проходов и Петрушевки Сумской области.
При этом потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Каменки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новомихайловки, Редкодуба и Нового ДНР.
ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-миллиметровую гаубицу М198. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Северска, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Курдюмовки, Константиновки и Плещеевки ДНР.
Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов.
А подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» у Димитрова, Красноармейска, Котлино, Ленина, Удачного, Преображенки и Алексеевки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и французский VAB. Уничтожены два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.
1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.
В храме бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской улице в Москве ночью обнаружили тело мужчины, передает РИА «Новости».
По информации правоохранительных органов, конфликт между погибшим и подозреваемым привел к убийству.
По словам источника агентства, тело было найдено в подсобном помещении храма.
Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, но был задержан менее чем через час после преступления. Это дало возможность правоохранителям быстро установить его причастность к инциденту.
Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту и попытался совершить самоубийство.
Porsche опроверг возобновление производства танков
В своем заявлении Цемелка подчеркнул: «Заявление о том, что Porsche SE снова будет производить танки, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», передает РИА «Новости».
Исторически Porsche участвовала в разработке немецких тяжелых танков Tiger (P) и сверхтяжелого танка Maus в 1940-е годы, а также в создании танка Leopard в 1960-е годы. Однако нынешний курс компании, владеющей акциями Volkswagen SE и Porsche AG, не предусматривает возврата к военному производству.
Ранее немецкое издание Europaische Sicherheit & Technik сообщило о планах Porsche SE вернуться к производству вооружений из-за убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 год. Это вызвало волну сообщений в российских СМИ о возможном производстве танков компанией.
На фоне экономических трудностей, газета Stuttgarter Zeitung также писала о намерении Porsche сократить около 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году. Штаб-квартира компании расположена в Штутгарте.
Ранее западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию. Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импортные товары отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, что может иметь негативные последствия для Киева, передает ТАСС.
«Мир вошел в зону страшной турбулентности. К сожалению, введение пошлин отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», – написала она в телеграм-канале.
Другой депутат Ярослав Железняк признал негативные последствия для украинской экономики от введенных пошлин, однако отметил, что это не катастрофа по сравнению с условиями для других стран. Он подчеркнул, что украинский экспорт в США составляет лишь 0,9 млрд долларов или 2% от всего экспорта, тогда как импорт из США превышает 3 млрд долларов.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев высказал мнение, что новые пошлины в размере 10% на украинский импорт не окажут существенного влияния на страну, но могут вызвать негативные косвенные последствия. Он назвал эти пошлины «цинизмом высшего сорта» ввиду значительного перевеса США во взаимной торговле и указал, что глобальная торговая война может замедлить экономики партнеров Украины, сократив возможности для помощи.
Гетманцев также отметил, что правительства стран-партнеров, прежде всего в ЕС, могут включить протекционистские меры, что уже более существенно ударит по Украине. Он подчеркнул, что США находятся в выгодном положении в двусторонней торговле и введение пошлин в 10% при дефиците торговли в 2,6 млрд долларов является «экономическим цинизмом высшего ранга».
Ранее Трамп заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.
Американская администрация также вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.
США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.
При этом в США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов.
Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов
Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.
Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.
По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.
Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.
ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам
По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.
Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.
По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.
Танки России оснастили новой защитой от ударных дронов в спецоперации на Украине
Как сообщает Telegram-канал Ростеха, Минобороны России продемонстрировало работу российских танкистов против ВСУ на Красноармейском направлении. Российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила их выживаемость на поле боя. Защитные меры включают прикрытие с воздуха благодаря ЗРК «Стрела-10М» и огневым группам, нейтрализующим вражеские дроны.
В Ростехе отмечают, что новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, такие как FPV-дроны, особенно актуальна для танков западного производства. Российские танки, напротив, демонстрируют лучшую адаптивность и защищенность. Тактика применения отечественной техники включает разностороннее прикрытие машины, что позволяет эффективно противостоять дронам.
Танки защищаются от наземных угроз пехотными боевыми машинами, что позволяет им проявлять свои основные качества: точный огонь по целям, гибкий перенос огня и маневренность. Современные системы управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы обеспечивают высокую ситуационную осведомленность экипажей.
Такие адаптивные возможности подчеркивают превосходство российских танков на фоне иностранных аналогов, а новые угрозы требуют постоянного совершенствования технологий и тактики применения бронетехники. Россия активно реагирует на эти вызовы, внедряя инновационные решения для защиты своих танков в текущих условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист из батальона «Днепр» захватил в плен боевика Вооруженных сил Украины после рукопашной схватки. Танкисты батальона «Днепр» получили награды за свои действия в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области.
По словам Вучича, сербская армия освободила Югославию от нацистов в основном своими силами. Захарова выразила удивление этой формулировкой, подчеркнув, что в год 80-летия Победы важно помнить вклад Красной армии в освобождение Европы, в том числе Югославии, передает РИА «Новости».
Захарова напомнила, что около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии погибли, освобождая Югославию, из них более четырех тысяч пали в боях за Белград осенью 1944 года. Она также отметила, что в составе Народно-освободительной армии Югославии воевали около 6000 советских граждан, из которых полторы тысячи погибли. Более 2000 советских солдат и офицеров были награждены югославскими орденами и медалями.
Дипломат также добавила, что в Сербии заботятся о 49 захоронениях советских воинов, а российские представители приняли участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда. Захарова выразила надежду, что высказывание Вучича было лишь неудачной формулировкой, и призвала сербских коллег не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.
Важной датой для Сербии считается 20 октября 1944 года, когда завершилась Белградская операция, в которой участвовали части 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Толбухина, а также бойцы НОАЮ Иосипа Броз Тито. В центре Белграда находится мемориал, посвященный павшим бойцам Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии, где горит Вечный огонь.
Ранее Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной армии.
Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.
Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.
Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.
Delfi: Литва хочет обвинить Россию в гибели американских солдат в литовском болоте
Американские военные, находившиеся на маневрах в Литве, утонули в болотах, и издание Delfi Литва предположило, что в этом происшествии якобы может быть виновата Россия. Автор публикации пишет, что военные не должны были вообще оказаться на полигоне в Пабраде, если бы не действия президента России Владимира Путина, которые, по мнению автора, направлены на запугивание Европы, передает KP.RU.
В качестве поддержки для семей утонувших солдат организован сбор пожертвований. Однако инициатива вызвала критику, и некоторые аккаунты в социальных сетях, выразившие негативное отношение к сбору средств, были названы «прокремлевскими».
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Литвы инициировала расследование по выяснению обстоятельств гибели американских военных.
Газета также сообщала, что четверо американских военных погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота после учений на военном полигоне в Пабраде.
По прибытии на заседание министров иностранных дел стран НАТО Бербок заявила, что «это плохой день для международного уголовного права», передает ТАСС.
Она отметила, что в Европе существуют ясные правила, обязательные для всех членов Евросоюза, и подчеркнула важность Римского статута. «Я постоянно давала ясно понять, что в Европе никто не может быть выше права. Это касается всех областей права», – добавила Бербок.
Нетаньяху, несмотря на арестный ордер МУС, прилетел в Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном; главной темой станет обсуждение предложения США по переселению жителей сектора Газа.
Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.
Штурмовики «Северян» продолжают зачистку белгородской Поповки и окрестностей населенного пункта, перемалывая личный состав украинских оккупантов, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Попыток переброски новых отрядов противника в село не было.
По данным российских военных, в белгородской Демидовке противник находится исключительно на юго-западной окраине села. По украинским военным постоянно ведется огонь, противник несет потери. В окрестностях Демидовки несколько штурмовых групп ВСУ самовольно оставили позиции и попытались сбежать в Сумскую область, по ним нанесено огневое поражение. Оставшиеся в живых оккупанты были добиты украинскими заградительными отрядами.
В Сумской области противник пытался рассредоточить свои силы в приграничных лесополосах и вывести личный состав из села Угроеды на бронетранспортерах и мобильном транспорте. Однако «северяне» нанесли комплексный удар, уничтожив живую силу и технику ВСУ.
В Курском приграничье «северяне» продолжают бои за Гуево и окрестности, а также на подходах к хутору Олешня. В районе Веселовки противник предпринял безуспешную контратаку, следствием которой стали большие потери для ВСУ.
За прошедшие сутки потери противника составили более 270 человек, из них более 150 на Сумском направлении и 50 на Краснояружском. Также были уничтожены различные типы техники, включая бронетранспортеры, квадроциклы, пикапы и станции радиоэлектронной борьбы.
В Липцовском направлении разведчики выявили танк ВСУ, который был уничтожен операторами беспилотных летательных аппаратов.
На Волчанском направлении противник пытался провести разведку с использованием беспилотников, однако оба аппарата были сбиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области.
Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в Сумской области.
Между тем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил что Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии.