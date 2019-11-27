Россию и Турцию пытаются поссорить очень грязными методами

Президент Турции Эрдоган якобы лично санкционировал атаку на российский бомбардировщик в 2015 году, утверждает одно из маргинальных европейских изданий. На каком основании оно это делает, можно ли верить подобным спекуляциям и как происходящее связано с противостоянием между Турцией, с одной стороны, и ЕС и НАТО, с другой?

Конфликт между Турцией и европейскими наднациональными структурами (включая НАТО) в последнее время перешел в фазу открытой пропагандистской войны. И в ней обе стороны используют крайне грязные способы атак друг на друга, которые некоторым образом затрагивают и Россию. Как и напрямую (учитывая блокировку Турцией стратегического планирования НАТО в Восточной Европе по «сдерживанию российской угрозы»), так и в обратном направлении – пропагандистском давлении на российско-турецкие отношения. В частности, на болезненную тему гибели российского летчика Олега Пешкова в 2015 году, чей бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем.

Турки действуют в привычном для них средневековом стиле. Это для современных европейцев методы отстаивания своих интересов, смахивающие на шантаж, в диковинку, а на классическом Востоке – нормальное дело. За десятилетия существования европейских наднациональных структур и НАТО, там выработаны механизмы достижения необходимого консенсуса (которые, впрочем, тоже порой смахивают на шантаж). Европейцы гордятся этой системой договоренностей, особенно в тех случаях, когда происходит локальный бунт небольших стран или новых членов альянса. Но в тяжелых случаях, как с Венгрией или теперь с Турцией, эта система дает сбои.

В Восточной Европе давно приспособились к манере поведения в европейских структурах и НАТО и сами предпочитают играть на этом, выторговывая себе преференции. Но Турция сейчас – совсем другой клиент. Страна фактически находится в состоянии войны, при этом как и коренные интересы Турции, так и далеко идущие планы неоосманизма требуют от Анкары жестких решений и соответствующего «неконвенционного» поведения. В такой обстановке можно допустить, что турецкая разведка (MIT) оказывает определенное давление на сотрудников НАТО.

В НАТО и Евросоюзе реагируют соответствующе. Пропагандистская кампания против Анкары и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана идет уже давно. Нынешнее турецкое правительство представляют крайне коррумпированным, склонным к играм с джихадистами и шантажу. Все это иногда близко к правде, но антитурецкая пропаганда в Европе в последнее время стала принимать очень причудливые формы. Особенно это стало заметно после покупки Турцией российских комплексов ПВО и достижения соглашения по курдскому вопросу в Сочи.

Учитывая то, какой объем противоречий реально заложен в российско-турецких отношениях и как очень сложно они преодолеваются, с точки зрения ЕС и НАТО, было логично переориентировать их пропагандистские усилия на выпячивание этих противоречий с целью разрушить взаимопонимание между Анкарой и Москвой. Это не так сложно, как кажется, учитывая очень эмоциональное отношение Эрдогана к печатному и письменному слову.

На эту тему

Вообще в Турции исторически сложилось преувеличенное отношение к печатному слову, а журналисты традиционно занимают очень влиятельные позиции в турецком обществе. Окончательно эта ситуация оформилась в период 1960–1990 годов прошлого века, когда внутренняя идеологическая борьба в Турции приводила и к военным переворотам, и к террору, и к убийствам видных общественных деятелей, среди которых было немало журналистов. Сейчас вечно фрондирующая часть турецкой интеллигенции настроена резко против Эрдогана, а некоторые известные журналисты были вынуждены эмигрировать.

Также традиционно крупная турецкая и курдские оппозиционные диаспоры собрались в Швеции. Это пошло еще со времен романтика Улофа Пальме, который активно вмешивался в курдско-турецкие дела, как и в некоторые другие конфликты на планете, географически отдаленные от стокгольмских шхер. По одной из версий, именно эта его активность и привела к гибели самого известного шведского политика ХХ века.

Сейчас в Стокгольме располагается в числе прочих турецких и курдских иммигрантских организаций и Nordic Research and Monitoring Network, издающая интернет-газету Nordic Monitor. Состоит эта «сеть» из трех человек: двух известных турецких журналистов Абдуллы Бозкурта и Левента Кенеза и бывшего эксперта ОБСЕ Мурата Джетинера, ранее сотрудничавшего с турецкой полицией. Ничем, кроме антиэрдогановской пропаганды, их Nordic Monitor не занимается, причем порой эти тексты на грани, а то и за гранью фола. Сложно установить их реальные возможности по получению эксклюзивной информации из Турции, но они регулярно публикуют сканы документов, которые можно классифицировать как секретные. Степень их достоверности сомнительна, но некоторый интерес они все-таки представляют.

Например, Nordic Monitor на днях опубликовал несколько листов из стратегических планов турецкого генштаба 2001 года изготовления по военно-воздушной составляющей перспективного плана войны с Арменией. Эмигрантское издание утверждает, что эти страницы «потерялись» в процессе попытки военного переворота в 2016 году и последовавшей за ней зачистки ВВС Турции от гюленистов. А теперь вот были случайно найдены. История выглядит правдоподобной, такой перспективный план войны с Арменией у турецкого генштаба наверняка есть. Его не может не быть, как и аналогичных планов в отношении Греции. Ничего удивительного в этом нет, но улучшению армяно-турецких отношений (а у такого процесса есть свои приверженцы и в Анкаре, и в Ереване) это не способствует. Откровенно пропагандистский характер публикаций сразу отталкивает продвинутого читателя.

И вот теперь Nordic Monitor публикует доклад некоего бывшего майора турецкого генштаба Эркана Агына, который якобы готовился для комиссии НАТО, о «юридических аспектах» атаки турецких ВВС на российский штурмовик Су-24 в 2015 году. Публикация выходит 24 ноября – день в день в четвертую годовщину этого трагического события.

Ее смысл сводится к тому, что якобы президент Эрдоган лично санкционировал атаку на российский самолет. То есть не так, чтобы он сам позвонил летчикам и сказал «сбейте его», а просто некий набор прежних высказываний Эрдогана общего характера привел к тому, что событие случилось. Высказывание Эрдогана буквально звучало так: «Любой военный элемент, вторгшийся в Турцию из-за сирийской границы и представляющий серьезный риск и опасность, должен быть расценен как военная угроза и представляет собой военную цель».

Понятно, что имелись в виду в первую очередь курды, но майор Агын расценивает это высказывание как санкцию сбивать и российские самолеты, а потому и возлагает ответственность за случившееся лично на президента Эрдогана. Подчеркивается, что летчики турецкого F-16 были обвинены в самоуправстве и арестованы во время подавления попытки военного переворота в июле 2016 года.

Аргументация, конечно, так себе, хотя «доклад Агына» снабжен несколькими схемами, в том числе и картой передвижения российских самолетов и турецкого воздушного патруля в момент инцидента. В целом ничего нового или того, что мы еще не знали, в них нет. Дополнительно, правда, выясняется, что сам майор Эркан Агын был арестован за участие во все той же попытке военного переворота и ныне отбывает пожизненный срок. Так что узнать у него, насколько его аргументация продуманная и обоснована, уже не удастся. Как неясно и то, смог ли он продемонстрировать свою презентацию со слайдами представителям НАТО.

Вот это и называется старомодной, но грамотной пропагандой на грани фола.

Несмотря на то, что инцидент уже исчерпан, в российском обществе сохраняется элемент неудовлетворенности. Извинения турок приняты, но подполковника Пешкова не вернуть. А в Анкаре стараются тщательно следить за тем, чтобы никакие случайности более не вторгались в сложную сферу российско-турецких отношений. И публикация подобного материала именно в годовщину гибели летчика – сознательная провокация. При этом не имеющая под собой никакой физической основы: антиэрдогановские элементы и так верят каждому слову, доносящемуся из турецких эмигрантских кругов, доказательств они не требуют, а просто логическая цепочка «Эрдоган такое сказал, вот они и сбили, а их за это же и арестовали», эту группу лиц удовлетворяет.

Возможно, все это самодеятельность эмигрантской организации, которая в силу исторической привычки базируется в Стокгольме. Но с учетом дополнительных обстоятельств (включая и развязанную против Анкары информационную войну в Европе и в НАТО) все это выглядит подозрительно – и заставляет предположить, что за вбросом стоит участие неких европейских спецслужб. Конечно, такими методами сложившуюся систему российско-турецких отношений серьезно не подорвать, но уж больно болезненную тему выбрали турецкие эмигрантские круги. Одно дело – обвинять Эрдогана и его семью в коррупции, а другое – в прямом приказе убить российского летчика.

Повторимся: и лично президент Эрдоган, и в целом турецкое общество к таким вещам относятся очень эмоционально. Мы помним, какие исключительные, почти средневековые формы извинения изобретал тогда Эрдоган, и заново проходить через это он не захочет.

Публикацию на малоизвестном эмигрантском сайте при прочих равных можно было бы и пропустить мимо ушей и глаз. Однако она крайне показательная для понимания того, какие методы пропаганды используется сейчас не только против Турции, но и против России. Нас, видимо, считают за несмышленышей, которые тут же кинутся предъявлять новые претензии «режиму Эрдогана» и заново требовать сатисфакции или же изменить свою позицию на турецком и сирийском направлениях. Ну это вряд ли. Но мы запомним.