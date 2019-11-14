Глава Пентагона призвал вернуть Турцию в орбиту НАТО

Министр обороны США Марк Эспер выразил мнение, что траектория движения Турции выходит за орбиту НАТО, ее необходимо вернуть обратно.

«Я и раньше говорил о своей обеспокоенности по поводу Турции, ее кривая, траектория движения выходит за орбиту НАТО. Я неоднократно публично заявлял, что нам нужно много работать, чтобы убедиться, что они вернутся на правильный путь», – приводит слова главы Пентагона ТАСС.

Так, покупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Эспер назвал «неправильным путем».

«Нам нужно, чтобы Турция вернулась в наши ряды, – заявил глава Пентагона. – Они были хорошими союзниками на протяжении многих лет». В пример он привел военные действия в Афганистане.

«Мы должны продолжать строить отношения, в частности, на уровне военных ведомств [двух стран], чтобы гарантировать, что мы можем иметь прочные связи», – заключил министр.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Ранее США потребовали от Турции избавиться от С-400.

Напомним, в ноябре Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию. Поставка второй партии может быть осуществлена позднее графика, сообщали в Анкаре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Эрдоган пытается играть на противоречиях России и США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД