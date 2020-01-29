Эрдоган заявил о невыполнении Россией соглашений по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы перестала выполнять свои согласованные в Астане и Сочи обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

«В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Идлиб – единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

28 января подконтрольные Дамаску военные полностью окружили город Маарет-Нааман на юго-востоке провинции Идлиб, где находится крупный форпост террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра». Кроме того, силы Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийский удар по боевикам в Идлибе.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне – Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра», всего около 30 тыс. боевиков.