Эксперт объяснил критику Эрдогана в адрес Москвы

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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              Эксперт объяснил критику Эрдогана в адрес Москвы

                 31 января 2020, 16:20
              Фото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Обвинение России в невыполнении сочинских договоренностей по Идлибу вызванj обязательствами турецкого лидера перед сирийскими боевиками, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян. В пятницу Кремль отверг обвинения турецкого лидера.

              «Эрдоган руководствуется своими национальными интересами. Когда идет масштабное наступление сирийских войск в Идлибе, то Эрдоган, как человек, который является протектором сирийских боевиков и имеет перед ними обязательства, не имеет морального права молчать в тряпочку. Поэтому президент Турции делает громкие заявления в своем эрдогановском стиле», – пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

              По словам эксперта, турецкий лидер не будет говорить сирийским боевикам о том, что «договоренность о сирийском наступлении на вас была достигнута в ходе моих переговоров с Путиным по ливийскому вопросу», и «я обменял вас, касатики, на помощь Владимиру Владимировичу в ливийском деле».

              «Но если говорить о том, кто не исполнял своих обязательств по Идлибу, то это как раз и есть Эрдоган. Ведь стороны договорились, что он берет на себя ответственность за Идлиб и гарантирует, что там все будет спокойно, оттуда не будет нападений на позиции сирийских войск, он разберется с «Джебхат ан-Нусрой»... Но ничего этого сделано не было», – подчеркнул политолог.

              Собеседник добавил, что Россия относилась с пониманием к тому, что Турция не выполнила свои обязательства. «Мы понимали, что настоящее влияние Эрдогана на этих товарищей в Идлибе ограничено. Мы также с пониманием относились к тому, что Эрдоган долго выступал против военной операции, потому что не хотел притока сирийских беженцев на свою территорию, не хотел, чтобы турецкие националисты выставляли ему претензии из серии «почему ты даешь на убой наших братьев». Но сейчас наше понимание закончилось. Эрдоган это уяснил и успешно разменял боевичков на нашу помощь в ливийском вопросе. Все логично», – сказал Мирзаян.

              Он напомнил, что сейчас Россия помогает Эрдогану решить вопрос с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, потому что турецкому лидеру «не нужно свержение режима главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи». «Мы вместе с Эрдоганом выступаем с целым рядом инициатив и фактически поддерживаем его добровольно-принудительные убеждения Хафтара как-то поумерить свои аппетиты. Но получаем в обмен то, что получаем», – констатирует эксперт, добавляя, что о сочинских договоренностях пока не стоит забывать, но «они уже труднореализуемы».

              Напомним, в Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны, отметив, что ситуация в регионе «оставляет желать лучшего».

              Ранее в пятницу Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары предотвратить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, где в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители.

              29 января Эрдоган заявил, что Россия якобы перестала выполнять свои согласованные в Астане и Сочи обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. В российском МИДе отвергли эти обвинения.

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