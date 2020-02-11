Сирийские войска установили полный контроль над шоссе Дамаск – Алеппо

Подразделения сирийской армии полностью очистили от бандформирований стратегическое шоссе Дамаск – Алеппо, сообщили СМИ.

Как передает телеканал «Аль-Хадас», сирийские военнослужащие в ходе проведенной операции выбили боевиков из форпостов, которые располагались на последнем отрезке шоссе между городами Хама и Алеппо, передает ТАСС.

Основная транспортная артерия юг – север, протяженность которой составляет 432 км, связывает Дамаск с промышленными районами на севере Сирии и экономической столицей Алеппо.

Ранее армия Сирии перекрыла снабжение боевиков по шоссе Латакия – Алеппо.

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