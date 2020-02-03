Турецкая месть Асаду станет вызовом для России

Эрдоган обвинил «режим Асада» в гибели шестерых турецких военных в провинции Идлиб. В ответ турки нанесли удары по сирийским правительственным войскам. Ситуация похожа на начало большой турко-сирийской войны, в которой у Дамаска не очень много шансов победить. Удастся ли России потушить очередной ближневосточный конфликт?

В понедельник турецкие авиация и артиллерия нанесли удары по 40 целям в сирийской провинции Идлиб. «В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», – передал ТАСС слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, атака была произведена в ответ на обстрел турецких сил, в результате которого погибли шестеро военных. Вину за обстрел Анкара возложила на сирийскую правительственную армию. Турецкое руководство пообещало отомстить за гибель своих военных.

Эрдоган утверждает, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты. «Мы направили России послание – не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим Башара Асада», заявил турецкий лидер.

Слова Эрдогана фактически опровергли в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Здесь сообщили, что турецкие военные попали под обстрел, поскольку «совершали передвижения внутри Идлибской зоны деэскалации без уведомления российской стороны». Ответ из Анкары пришел достаточно быстро, но не на высшем уровне. «Заявления о том, что мы не предоставили России данные, не соответствуют действительности», – заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

В конце прошлой недели Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Впрочем, похоже, что сейчас турки не идут на обострение отношений с российскими военными.

В Центре по примирению заверили: сейчас «по линии деконфликтации» между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь. Турецких раненых эвакуируют на территорию Турции. Кроме того, российская сторона отмечает – за последние часы самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано.

Ближе к полудню официальную точку зрения на инцидент озвучили в Дамаске. ТАСС со ссылкой на официальное информагентство САНА сообщил: в районе города Саракиб (на севере провинции Идлиб) турки атаковали подразделения сирийской армии в тот момент, когда военные преследовали отступавшие «банды террористов». Под террористами в данном случае могут подразумеваться поддерживаемые Турцией отряды вооруженной оппозиции, скопившиеся в Идлибе. Например, какие-то группы из коалиции «Сирийская национальная армия».

Напомним, что граничащая с Турцией провинция Идлиб на северо-западе Сирии – последняя крупная территория, которую продолжают удерживать вооруженные противники Башара Асада. Здесь действуют как группировки, ориентирующиеся на Турцию (в том числе ополчения сирийских туркоманов), так и исламисты, включая боевиков «Джебхат ан-Нусры». В 2017 году в Идлибе была создана зона деэскалации, куда перебазировались боевики, отказавшиеся сложить оружие в других зонах деэскалации – в Восточной Гуте близ Дамаска и в южных регионах Сирии. В Идлибе действуют 12 наблюдательных пунктов сирийской армии.

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В январе правительственная Сирийская арабская армия (САА) начала масштабное наступление в Идлибе, в котором задействовали 25-ю элитную дивизию «Силы тигра». Операцию поддерживают находящиеся в Сирии части иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также палестинская «Бригада аль-Кудс». В ответ боевики используют своеобразный шахидский спецназ. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, и правительственная армия, и исламисты несут серьезные потери.

Таким образом, был прерван режим прекращения огня в Идлибе, который был введен с 12 января по договоренности России и Турции. В Дамаске пояснили, что операция САА является контрнаступлением в ответ на атаки боевиков из Идлиба по направлению к Алеппо. Нынешние инциденты могли быть вызваны провокацией боевиков из протурецкой коалиции «Сирийская национальная армия», сказал газете ВЗГЛЯД политолог, доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян. «Было понятно, что их фронт рушится в результате наступления сирийских войск, – отметил эксперт. – Им нужна была какая-либо акция, которая создала бы серьезные, как минимум дипломатические препятствия для продвижения Асада».

Еще при начале активных боевых действий в Идлибе высказывались предположения: дело может закончиться столкновением сирийской армии и турок (которые выступают в роли «протекторов» части вооруженных оппозиционеров Идлиба). В минувший понедельник передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных близ города Маарет-Нааман, который был занят САА несколькими днями ранее. В эти выходные около двухсот единиц турецкой бронетехники, включая танки, перешли границу с Сирией. Как сообщил канал «Аль-Арабия», командование турецкой армией объявило военной зоной район автострады, которая соединяет города Алеппо и Латакия.

В случае прямого столкновения баланс сил складывается не в пользу САА, констатируют военные эксперты. На сегодняшний день армия Сирии измотана в боях, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. «Численность войск Башара Асада на сегодняшний день составляет от 250 до 300 тысяч человек. Подготовленный резерв практически отсутствует, – пояснил эксперт. – На вооружении сирийской армии находится небольшое количество современных танков Т-72, не более 40-50 единиц. Помимо этого, на вооружении есть единичные образцы современных комплексов противовоздушной обороны, поставленные из России». Такой небольшой армии, конечно, необходима поддержка авиации. Своей авиации у сирийцев по сути нет, поэтому они полностью полагаются на ВКС России, подчеркнул Матвийчук.

Отдельно следует упомянуть действующих в Сирии иранских военных и их союзников из ливанской группировки «Хезболла». Официальная численность сил КСИР и союзных формирований на сирийском театре военных действий неизвестна, но в открытых источниках говорилось о 80 тысячах бойцов.

С другой стороны, «турецкая армия сегодня – это приблизительно 680 тысяч человек. Плюс резерв в количестве приблизительно 330-400 тысяч человек, около 1200 танков «Леопард А-2» немецкого производства и великолепная авиация, оснащенная американскими самолетами F-15 и F-16, а также штурмовиками F-4 Phantom», – поделился Матвийчук.

«При сопоставлении становится очевидно, что армия Турции подготовлена на порядок лучше войск Асада, и в случае прямой конфронтации, конечно, одержит победу.

Но тут вопрос, позволит ли Турции это сделать Россия? На мой взгляд, нет. Россия будет выполнять свои союзнические обязательства перед Сирией, несмотря ни на какие военные и политические действия Анкары», – отметил собеседник.

Политолог Геворг Мирзаян полагает, что инцидент с взаимными обстрелами стал следствием ошибки – «просто кто-то что-то с кем-то не согласовал». По его мнению, Эрдоган после инцидента не может не вести воинственную риторику, потому что в противном случае его не поймет «собственный электорат». Мирзаян прогнозирует: на масштабное обострение турецкий лидер не пойдет, так как это грозит нарушить выгодные Турции соглашения с Россией – в том числе договоренности с Москвой по Сирии.

По мнению Матвийчука, не исключено, что в ближайшее время САА и турецкая армия вновь обменяются ударами. Но эксперт также считает, что до войны с «режимом Асада» дело не дойдет. «Скорее всего, представители Москвы уже направлены в Дамаск и Анкару для переговоров, – считает Матвийчук. – Думаю, дальнейшей военной эскалации мы не увидим. Россия постарается погасить эти очаги напряжения, потому что нам выгодно сотрудничество с Сирией, но еще более выгодно России сотрудничество с Турцией. Стороны поругаются, обменяются жесткими высказываниями – и, думаю, на этом все закончится».

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