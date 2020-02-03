Турецкая месть Асаду станет вызовом для России

Взгляд
3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
Разделы

У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении МН17
              Подтверждена гибель одного российского спецназовца в СирииS7 решила полностью остановить полеты в Китай и ГонконгЗахарова ответила на слова главы МИД Польши о «победе» в споре с РоссиейБританский самолет-разведчик заметили у российской границы
              Названы сроки эвакуации россиян из Китая силами ВКСРейтинг Зеленского упал ниже 50%В Кремле исключили «сверхблизкое сближение» США и БелоруссииНа Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников
              В Крыму объяснили отставку главы Керчи после скандала с блокадникамиНовый турецкий авианосец вывели из сухого докаАтмосферное давление в Москве установило рекордВ Москве обнаружили 2,1 тыс. случаев фальшивых прививок детям

              «исторический спор»


              Пушков: Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией

              официальный визит


              Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

              нападение боевиков


              Появились сообщения о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              американская дипломатия


              Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              Тартуский договор


              Почему от России требуют «вернуть 5% Эстонии»

              Объединяющий миф


              Алексей Алешковский: Историческая бессмысленность русской интеллигенции

              Единый народ


              Герман Садулаев: Все это Russia, и все мы Russians

              Особая роль


              Сергей Мардан: Юбилей Макдональдса – это и юбилей национальной трагедии

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Турецкая месть Асаду станет вызовом для России

              Турецкие военные вошли в Идлиб, но не спешат начать большую войну с «режимом Асада»   3 февраля 2020, 17:00
              Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Эрдоган обвинил «режим Асада» в гибели шестерых турецких военных в провинции Идлиб. В ответ турки нанесли удары по сирийским правительственным войскам. Ситуация похожа на начало большой турко-сирийской войны, в которой у Дамаска не очень много шансов победить. Удастся ли России потушить очередной ближневосточный конфликт?

              В понедельник турецкие авиация и артиллерия нанесли удары по 40 целям в сирийской провинции Идлиб. «В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», – передал ТАСС слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, атака была произведена в ответ на обстрел турецких сил, в результате которого погибли шестеро военных. Вину за обстрел Анкара возложила на сирийскую правительственную армию. Турецкое руководство пообещало отомстить за гибель своих военных.

              Эрдоган утверждает, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты. «Мы направили России послание – не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим Башара Асада», заявил турецкий лидер.

              Слова Эрдогана фактически опровергли в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Здесь сообщили, что турецкие военные попали под обстрел, поскольку «совершали передвижения внутри Идлибской зоны деэскалации без уведомления российской стороны». Ответ из Анкары пришел достаточно быстро, но не на высшем уровне. «Заявления о том, что мы не предоставили России данные, не соответствуют действительности», – заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.  

              В конце прошлой недели Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Впрочем, похоже, что сейчас турки не идут на обострение отношений с российскими военными.

              В Центре по примирению заверили: сейчас «по линии деконфликтации» между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь. Турецких раненых эвакуируют на территорию Турции. Кроме того, российская сторона отмечает – за последние часы самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано.

              Ближе к полудню официальную точку зрения на инцидент озвучили в Дамаске. ТАСС со ссылкой на официальное информагентство САНА сообщил: в районе города Саракиб (на севере провинции Идлиб) турки атаковали подразделения сирийской армии в тот момент, когда военные преследовали отступавшие «банды террористов». Под террористами в данном случае могут подразумеваться поддерживаемые Турцией отряды вооруженной оппозиции, скопившиеся в Идлибе. Например, какие-то группы из коалиции «Сирийская национальная армия».

              Напомним, что граничащая с Турцией провинция Идлиб на северо-западе Сирии – последняя крупная территория, которую продолжают удерживать вооруженные противники Башара Асада. Здесь действуют как группировки, ориентирующиеся на Турцию (в том числе ополчения сирийских туркоманов), так и исламисты, включая боевиков «Джебхат ан-Нусры». В 2017 году в Идлибе была создана зона деэскалации, куда перебазировались боевики, отказавшиеся сложить оружие в других зонах деэскалации – в Восточной Гуте близ Дамаска и в южных регионах Сирии. В Идлибе действуют 12 наблюдательных пунктов сирийской армии.

              В январе правительственная Сирийская арабская армия (САА) начала масштабное наступление в Идлибе, в котором задействовали 25-ю элитную дивизию «Силы тигра». Операцию поддерживают находящиеся в Сирии части иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также палестинская «Бригада аль-Кудс». В ответ боевики используют своеобразный шахидский спецназ. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, и правительственная армия, и исламисты несут серьезные потери.  

              Таким образом, был прерван режим прекращения огня в Идлибе, который был введен с 12 января по договоренности России и Турции. В Дамаске пояснили, что операция САА является контрнаступлением в ответ на атаки боевиков из Идлиба по направлению к Алеппо. Нынешние инциденты могли быть вызваны провокацией боевиков из протурецкой коалиции «Сирийская национальная армия», сказал газете ВЗГЛЯД политолог, доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян. «Было понятно, что их фронт рушится в результате наступления сирийских войск, – отметил эксперт. – Им нужна была какая-либо акция, которая создала бы серьезные, как минимум дипломатические препятствия для продвижения Асада».

              Еще при начале активных боевых действий в Идлибе высказывались предположения: дело может закончиться столкновением сирийской армии и турок (которые выступают в роли «протекторов» части вооруженных оппозиционеров Идлиба). В минувший понедельник передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных близ города Маарет-Нааман, который был занят САА несколькими днями ранее. В эти выходные около двухсот единиц турецкой бронетехники, включая танки, перешли границу с Сирией. Как сообщил канал «Аль-Арабия», командование турецкой армией объявило военной зоной район автострады, которая соединяет города Алеппо и Латакия.

              В случае прямого столкновения баланс сил складывается не в пользу САА, констатируют военные эксперты. На сегодняшний день армия Сирии измотана в боях, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. «Численность войск Башара Асада на сегодняшний день составляет от 250 до 300 тысяч человек. Подготовленный резерв практически отсутствует, – пояснил эксперт. – На вооружении сирийской армии находится небольшое количество современных танков Т-72, не более 40-50 единиц. Помимо этого, на вооружении есть единичные образцы современных комплексов противовоздушной обороны, поставленные из России». Такой небольшой армии, конечно, необходима поддержка авиации. Своей авиации у сирийцев по сути нет, поэтому они полностью полагаются на ВКС России, подчеркнул Матвийчук.

              Отдельно следует упомянуть действующих в Сирии иранских военных и их союзников из ливанской группировки «Хезболла». Официальная численность сил КСИР и союзных формирований на сирийском театре военных действий неизвестна, но в открытых источниках говорилось о 80 тысячах бойцов.  

              С другой стороны, «турецкая армия сегодня – это приблизительно 680 тысяч человек. Плюс резерв в количестве приблизительно 330-400 тысяч человек, около 1200 танков «Леопард А-2» немецкого производства и великолепная авиация, оснащенная американскими самолетами F-15 и F-16, а также штурмовиками F-4 Phantom», – поделился Матвийчук.

              «При сопоставлении становится очевидно, что армия Турции подготовлена на порядок лучше войск Асада, и в случае прямой конфронтации, конечно, одержит победу.

              Но тут вопрос, позволит ли Турции это сделать Россия? На мой взгляд, нет. Россия будет выполнять свои союзнические обязательства перед Сирией, несмотря ни на какие военные и политические действия Анкары», – отметил собеседник.

              Политолог Геворг Мирзаян полагает, что инцидент с взаимными обстрелами стал следствием ошибки – «просто кто-то что-то с кем-то не согласовал». По его мнению, Эрдоган после инцидента не может не вести воинственную риторику, потому что в противном случае его не поймет «собственный электорат». Мирзаян прогнозирует: на масштабное обострение турецкий лидер не пойдет, так как это грозит нарушить выгодные Турции соглашения с Россией – в том числе договоренности с Москвой по Сирии.

              По мнению Матвийчука, не исключено, что в ближайшее время САА и турецкая армия вновь обменяются ударами. Но эксперт также считает, что до войны с «режимом Асада» дело не дойдет. «Скорее всего, представители Москвы уже направлены в Дамаск и Анкару для переговоров, – считает Матвийчук. – Думаю, дальнейшей военной эскалации мы не увидим. Россия постарается погасить эти очаги напряжения, потому что нам выгодно сотрудничество с Сирией, но еще более выгодно России сотрудничество с Турцией. Стороны поругаются, обменяются жесткими высказываниями – и, думаю, на этом все закончится».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............