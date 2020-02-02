Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.

В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Согласно этим сведениям, машины пересекли границу с Сирией утром в воскресенье.

Колонны техники направились в сторону провинций Идлиб и Алеппо. По данным канала, командование турецких сил объявило военной зоной район автострады, которая соединяет города Алеппо и Латакию.

В понедельник сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Маарет-Наамана. В Турции заявили, что в случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам Анкара намерена дать отпор войскам Сирии.