Сирийская армия окружила город Маарет-Нууман

Подконтрольные Дамаску военные освободили населенные пункты к северу и западу от ключевого города Маарет-Нууман и пересекли трассу M5 к северу от него, пишет газета al-Watan.

Сирийские военные армия захватили деревни Дана к западу от трассы M5 Дамаск – Алеппо и Телль аш-Шейх, Бабила и Маасаран к северу от Маарет-Нуумана. Как сообщает al-Watan со ссылкой на источники среди населения, «боевики убегают из Маарет-Нуумана в больших количествах, передает РИА «Новости».

Таким образом, армия вплотную подошла к городу, окружив его с востока, запада и юга. Захватом деревни Дана армия перерезала автотрассу M5 между Маарет-Нууманом и городом Саракиб.

Также, по данным радиостанции Sham FM, военные обнаружили сеть подземных туннелей под деревней Маасаран, выкопанных боевиками.

Одновременно с продвижением армии на данном фронте военные Сирии в воскресенье начали операцию в районе города Алеппо, атаковав засевших в районе Рашидин-4 боевиков, регулярно обстреливавших кварталы города. По данным al-Watan, в ходе боев ликвидировано значительное число боевиков.

Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии в ходе наступательной операции установили контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от города Алеппо, а также сумели выбить террористов из нескольких зданий в микрорайоне Рашидин-4 к западу от центра города.