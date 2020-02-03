Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел военнослужащих страны в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать к ответу виновных.

«На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ. <...> виновные ответят за это», – передает ТАСС сообщение Калын в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии.

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