Почему Турция нападает на курдов в Сирии?

В воскресенье, 13 октября, в сирийской войне, кажется, наступил очередной переломный момент. Курды, брошенные бывшими союзниками американцами на произвол судьбы, решили повернуться в сторону Башара Асада, пустив правительственные войска на свои территории для противостояния туркам.

За несколько дней до этого турки начали военную операцию «Источник мира», главная цель которой – очистить пограничные районы между Сирией и Турцией от местных курдов, которых Анкара считает террористами. Это уже привело к десяткам жертв, в том числе среди мирных жителей, более 120 тысяч человек вынуждены были оставить свои дома. Всего, по расчетам турецкого командования, северные и северо-восточные сирийские земли покинут около полумиллиона курдов – их планируется «вытеснить» на юго-восток, в сторону границы с Ираком.

Попутно турки разбомбили и тюрьмы, где содержались боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*) – и около 500 человек, причастных к его деятельности, оказались на свободе. Так что есть опасения, что ИГ может возродиться – и все из-за решения США дать добро на турецкую операцию.

В течение последних пяти лет американцы были союзниками курдов, вместе они боролись против боевиков ИГ. Теперь же все изменилось – США перебрасывают свои войска с северо-востока на юг страны, турки пытаются зачистить пограничные зоны, а немногочисленные боевые отряды курдов с помощью правительственных войск пытаются им противостоять.

Кто такие курды?

Чтобы понять, почему турки начали свою операцию, придется несколько углубиться в историю. У курдов незавидная судьба. Это крупнейшая в мире этническая группа, не имеющая своего государства – от 30 до 45 миллионов человек с общими традициями, культурой и языками разбросаны по четырем странам Ближнего Востока: Турции, Ираку, Ирану и Сирии. Вероисповедание тоже отличается – в ряде государств была принудительная исламизация, так что немалая часть курдов сейчас исповедует ислам. Но есть и христиане, иудеи. Остались и езиды – исторически курды были езидами.

Курды до сих пор живут, по сути, на территории Курдистана – так можно назвать этногеографическую область, включающую в себя юго-восток Турции, северо-восток Сирии, север Ирака и северо-запад Ирана.

В начале XX века у них был шанс обрести свою страну – Севрский мир 1920 года, касавшийся раздела Османской империи после Первой мировой войны, подразумевал, что Англия, Франция и Турция совместно определят границы Курдистана, и он станет независимым. Но не вышло – договор так и не вступил в силу, а спустя 3 года его заменил Лозаннский мир, гораздо более лояльный к туркам. Курдистана в этом договоре уже не было.

Подобный статус обернулся многочисленными этническими конфликтами, которым способствовала не самая дальновидная политика местных властей. В Сирии, например, начиная с 60-х годов курдов начали лишать гражданства, а земли и имущество сотен тысяч человек изымать и передавать арабам. Так власти хотели «арабизировать» страну, очистив ее от лишних этносов. В 2014 году сирийские курды заговорили об автономии – о независимости речи не было. Но и такой вариант не устроил правительство – оно пригрозило ввести в регион военных, если от идеи не откажутся.

Схожая ситуация была и в Ираке, где курды составляют до 20% населения. Там они пытались бороться за свои права с 1960-х, но успехов добились лишь в начале 90-х, да и то не без помощи американцев, рассматривавших регион как комфортную точку сбора для Войны в заливе. С 1991 года Иракский Курдистан стал, по сути, автономным, а в 2005-м этот статус был закреплен на уровне конституции. Еще через 12 лет местные курды захотели независимости: провели референдум, почти все проголосовали «за». Только вот Ирак был против: результаты аннулировали, ввели войска – схема довольно стандартная. В итоге местные курды по-прежнему жители Ирака, а не своей независимой страны.

А почему с ними воюют турки?

У турков с курдами давняя и сложная история. В 20-30-е годы, после установления Турецкой республики, власти страны проводили ярко выраженную националистическую политику, со всеми вытекающими – насильным переселением меньшинств, погромами и массовыми арестами. Курдов это, конечно, тоже затронуло. Курдские имена были запрещены, традиционные одежды – тоже, как и язык.

Даже название народности пытались стереть – до начала 80-х годов турецким СМИ было попросту запрещено писать о «курдах».

Так что журналисты повествовали о «горных турках», о «сепаратистах», о «положении на Востоке», но не более.

Все это вылилось в масштабное движение сопротивления. В 1978 году родилась «Рабочая партия Курдистана», начавшая жестокую борьбу за независимость восточной части Турции. Противостояние не прекращается до сих пор, – хотя теперь речь уже об автономии, – погибших насчитывается уже около 40 тысяч человек. В 2013 году стороны заключили перемирие, но продлилось оно недолго – уже в 2015-м боевик ИГ взорвал бомбу в турецком городке Суруч неподалеку от сирийской границы, в результате погибли 33 курда. РПК обвинила турецкие власти в пособничестве теракту. Они в ответ развернули масштабную войну против ИГ и РПК, которая идет и сейчас. «Партия» отвечает взаимностью, что видно по следующим новостям.

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«Рабочая партия Курдистана» в Турции считается террористической организацией, и не последнюю роль в этом сыграли многочисленные теракты в западной части страны – в них обвиняют курдов. На востоке, где и живут большинство из почти 20 миллионов турецких курдов, ситуация еще опаснее. В последние годы силы РПК постоянно перемещались по курдским территориям на Ближнем Востоке – то они базировались в Ираке, то действовали из Сирии. И ранее турецким властям разрешали гоняться за курдами – например, в Ираке в нулевых. Так что не стоит удивляться, что страна, объявившая себя главным противником курдских повстанцев, теперь преследует их везде как у себя дома.

Операция против курдов в Сирии, уже третья по счету, на этот раз призвана создать пограничную «зону безопасности». В противном случае, уверены в Анкаре, эти земли займут курдские повстанцы, основная цель которых – совершать атаки в Турции.

Довольно активно идет в Турции и информационная война против курдов – в целом, не только против РПК. Большинство терактов и убийств совершают курды, наркомания тоже присуща в первую очередь им. Многоженство, женское бесправие, безграмотность, нищета, многодетность – все эти стереотипы годами формировались в турецком обществе, живее всех живых они и сейчас.