В результате обстрела курдами турецкого города погибли два человека

В результате обстрела турецкого города Кызылтеп отрядами самообороны курдов с территории Сирии погибли два человека, сообщает местное телевидение.

В результате атаки 12 человек также получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, ранее во вторник Отряды курдских «Сил народной самообороны» (СНС) контратаковали турецкие силы и восстановили контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн.

Президент Турции Таийп Эрдоган сообщил, что турецкие войска в рамках операции «Источник мира» в Сирии «освободили от террористов» территорию площадью в 1 тыс. кв. километров.