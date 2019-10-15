Курды отбили у турок город на севере Сирии

Отряды курдских «Сил народной самообороны» (СНС) контратаковали турецкие силы и восстановили контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн.

Как передает телеканал «Аль-Хадас», в окрестностях города идут ожесточенные бои между курдами и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, воюющими на стороне турецкой армии, передает ТАСС.

Отряды СНС также штурмуют соседний город Телль-Халаф, который находится в руках боевиков ССА. Сведения о столкновениях поступили также из пограничного города Кобани.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

Напомним, в воскресенье источник в органах безопасности Турции сообщил, что по меньшей мере 17 турецких военных погибли вечером субботы во время боев с Силами самообороны сирийских курдов (РПК) около сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

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