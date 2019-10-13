В боях у сирийского Рас эль-Айн погибли 17 турецких военных

По меньшей мере 17 турецких военных погибли вечером субботы во время боев с Силами самообороны сирийских курдов (РПК) около сирийского пограничного города Рас эль-Айн, заявил источник в органах безопасности Турции.

Источник ТАСС сообщил, что большинство турецких солдат погибли от пуль, выпущенных снайперами. По его информации, еще семеро военных получили ранения.

Между тем в минобороны Турции сообщили, что вооруженные силы республики «нейтрализовали 525 террористов» в ходе трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.

Тем временем сирийская армия вошла в город Манбидж на востоке провинции Алеппо, чтобы взять его под контроль.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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