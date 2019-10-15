Эрдоган рассказал об освобождении от террористов 1 тыс. кв километров Сирии

Турция в рамках операции «Источник мира» в Сирии «освободила от террористов» территорию площадью в 1 тыс. кв. километров, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Представленная нами в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН операция «Источник мира» успешно продолжается. К настоящему времени нам удалось освободить от террористов территории площадью в 1 тысячу кв. км. Мы планируем вскоре создать зону безопасности от Манбиджа до границы с Ираком. На первом этапе мы переселим туда 1 млн сирийских беженцев», – передает ТАСС слова Эрдогана во время выступления на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Он добавил также, что на первом этапе Турция вернет в Сирию миллион сирийских беженцев.

«Дай Бог за очень короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе вернутся миллион, на втором –- два миллиона беженцев», – сказал Эрдоган.



Кроме того, Эрдоган обратился к тюркоязычным странам с призывом проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.

«Мы предприняли важные шаги, начав операции против террористов на северных границах нашего государства. Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН», – передает «Интерфакс» слова турецкого лидера.

По его словам, Анкара продолжит «наши операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена». «Прошу вас поддержать нас в борьбе с терроризмом», – добавил Эрдоган.

Напомним, ранее во вторник Отряды курдских «Сил народной самообороны» (СНС) контратаковали турецкие силы и восстановили контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн.

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