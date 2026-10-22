Путин оценил число дезертиров на Украине в полмиллиона человек

Путин: Число дезертиров на Украине достигло полумиллиона человек

Tекст: Вера Басилая

В реальности количество дезертиров может быть еще выше, сообщил Путин автору программы «Вести» Павлу Зарубину, передает «Вести».

«Полмиллиона дезертиров. Официально только свыше 300 тыс. уголовных дел возбудили, а на самом деле, тоже уже почти публично говорят об этом, 500 тыс., полмиллиона, а на самом деле, я думаю, что еще больше», – сообщил Путин автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

«Да, там (на Украине – ред.) есть еще мотивированные националистические формирования, но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой», – сказал российский лидер.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

Владимир Путин заявил, что для всех стала очевидной невозможность победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение.

Также Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.