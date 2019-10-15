Курды разгромили турецкое кафе в немецком Херне

Пять человек, среди них один сотрудник полиции, получили ранения в ходе столкновений между выходцами из Турции и курдами в немецком городе Херне в ночь на вторник, 15 октября.

Как передает Deutche Welle, в Херне проходила санкционированная властями акция протеста против военной операции Турции на севере Сирии, на которую собрались порядка 350 человек, преимущественно курдов.

В полиции сообщили, что демонстрантов стали провоцировать посетители одного из киосков и турецкого кафе, в результате чего вспыхнули драки. Курды разгромили турецкое кафе, разбив окно и сломав находящуюся в нем мебель. Полиция открыла несколько дел, но задержать никого не удалось.

Напомним, в свете операции Анкары на севере Сирии Германия запретила экспорт оружия в Турцию. Примеру Германии последовала Франция. В ответ Эрдоган выдвинул Меркель ультиматум.

Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил «других мер» в отношении Анкары, помимо прекращения экспорта вооружений, в свете военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

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